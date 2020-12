La nouvelle souche, détectée au Royaume-Uni, a provoqué plusieurs fermetures de frontières

L’Arabie ferme ses frontières jusqu’au 27 décembre; le Dakar démarre le 3 janvier

L’Arabie saoudite a suspendu les vols internationaux et l’entrée par voie terrestre et maritime pendant une semaine à la suite de la nouvelle souche de covid-19 qui a émergé au Royaume-Uni. Tout cela à peine deux semaines avant le grand événement du pays qui s’ouvrira en 2021, le Dakar.



Ce week-end, les alarmes se sont déclenchées lorsque les discussions ont commencé sur une nouvelle souche de covid-19 détectée au Royaume-Uni. L’Organisation mondiale de la santé craint que cette mutation du virus ne soit jusqu’à 70% plus contagieuse et la moitié du monde a décidé de se protéger et de couper les communications avec le Royaume-Uni. Cependant, on dit que la tension sévit déjà à travers l’Europe.

Dans le cas de l’Arabie saoudite, le pays a directement décidé de fermer toutes ses frontières. Hier, dimanche, l’Agence saoudienne a annoncé qu’elle suspendait tous les vols internationaux et l’entrée dans le Royaume par voie terrestre et maritime pour une semaine prolongeable.

De cette manière, l’Arabie saoudite n’autorisera pas l’entrée dans son pays cette semaine. Les vols internationaux ne peuvent décoller que pour quitter le territoire, pas pour entrer. L’entrée du royaume par terre et par mer sera également fermée.

Des Dakarois comme Carlos Sainz étaient récemment en Arabie Saoudite pour disputer les deux Baja Hail préparatoires au Dakar. Cependant, l’Espagnol est revenu en Espagne pour disputer le test Extreme E, championnat auquel il participera également l’année prochaine.

L’évolution de cette nouvelle souche devra être suivie de près afin de savoir si elle affectera le Dakar 2021, qui se déroulera du 3 au 15. Il est prévu que tous les participants se déplacent vers la fin de l’année, dans quelques jours seulement. Cependant, jusqu’au 27 décembre prochain, il leur sera au moins interdit d’entrer s’ils n’obtiennent pas de permis spéciaux.

