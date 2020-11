Il se déroulera sur un circuit sur la côte de Djeddah et la course se déroulera de nuit

Le pays a répondu aux critiques qu’il a reçues depuis son arrivée à la Coupe du monde

L’annonce du Grand Prix d’Arabie saoudite pour la saison à venir a fait l’objet de nombreuses critiques. Cependant, du pays, ils promettent une belle carrière.



Le prince Khalid Bin Sultan Al Faisal, président de l’association locale du sport automobile, a assuré qu’ils ne se contenteraient pas d’être simplement une autre course au calendrier.

“Nous ne voulons pas être n’importe quelle race, nous voulons le meilleur. Ce sera exceptionnel pour tout le monde, je peux le promettre: allez le voir à la télévision ou faites-nous l’honneur et venez en personne”, a déclaré le prince Khalid Bin Sultan Al Faisal dans des déclarations au magazine German Motorsport-Magazin.

Ils veulent offrir aux fans une course passionnante et pouvant être dépassée. Le circuit sera urbain et ils le comparent à celui de Monaco, à la différence que sur le leur ils s’attendent à ce qu’il soit plus facile de se battre pour des positions.

«Nous garantissons que ce sera une course rapide et passionnante avec beaucoup de manœuvres de dépassement. Nous aimons l’événement de Monaco, mais la course n’est pas si excitante car il n’y a pas de dépassement. Nous voulons un circuit urbain qui soit bon et offrir une bonne toile de fond », a expliqué le président de l’association locale du sport automobile.

“Ce n’est pas seulement une question d’environnement, c’est une question de compétition. Cela doit être passionnant et rapide. En même temps, c’est un circuit de rue, donc nous n’avons pas commencé avec une feuille de papier vierge. Bien que nous soyons limités par cela, mais nous le faisons.” vous regardez la promenade le long de la côte, vous avez une idée », at-il ajouté.

L’ajout de l’Arabie saoudite au calendrier n’a pas été bien accueilli par de nombreux fans, qui ont protesté contre la violation continue des droits de l’homme dans le territoire.

Face aux critiques, le prince Khalid a fait preuve de compréhension, mais assure que toutes les accusations découlent d’un manque de connaissance sur son pays et vous invite à lui rendre visite.

“Je ne les blâme pas parce qu’ils ne sont jamais allés en Arabie saoudite. Nous nous ouvrons et nous espérons que les gens viendront voir le pays puis reviendront nous dire ce qu’ils ont vu”, a-t-il demandé à fermer.

