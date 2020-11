Un nouveau pays rejoint le calendrier de la Formule 1, plus précisément le numéro 33. En 2021, la catégorie la plus élevée du sport automobile aura le Grand Prix d’Arabie Saoudite, poursuivant ainsi la politique d’ouverture de nouveaux marchés.

L’événement devrait avoir lieu dans la ville de Djeddah, la deuxième plus peuplée du pays. Il est situé sur la côte de la mer Rouge et le circuit sera rue. Son design sera défini prochainement. À l’avenir, il est prévu d’avoir une scène permanente.

Le mois au cours duquel ce Grand Prix aurait lieu serait en novembre. Le calendrier définitif de la saison 2021 sera annoncé prochainement par le Conseil Mondial de l’Automobile de la FIA.

Chase Carey, président-directeur général de la Formule 1, a déclaré: «Nous sommes ravis d’accueillir l’Arabie saoudite dans la saison 2021. C’est un pays qui est rapidement devenu un lieu de sports et de divertissement de classe mondiale en ces dernières années et nous sommes heureux que la F1 y participe à partir de la saison prochaine.

La région est d’une grande importance pour nous avec 70% de la population de moins de 30 ans et nous sommes enthousiasmés par le potentiel des nouveaux fans, en plus d’apporter aux fans existants une belle carrière dans un lieu incroyable et historique “, a exprimé le manager américain .

Pendant ce temps, le prince Abdulaziz Bin Turki Al Faisal Al Saud, ministre des Sports, a déclaré: “L’Arabie saoudite accélère et la vitesse, l’énergie et l’excitation de la Formule 1 reflètent parfaitement le chemin de transformation que le pays entreprend. Comme nous l’avons vu Ces dernières années, nos gens veulent être au cœur des plus grands moments du sport et du spectacle vivant, et ils ne sont pas plus grands que la Formule 1.

Peu importe où elle se déroule dans le monde, la Formule 1 est un événement qui rassemble les gens pour célébrer une occasion qui va bien au-delà du sport. Nous sommes impatients de partager cette expérience unique et de partager Jeddah avec le monde. Pour de nombreux Saoudiens, ce sera un rêve devenu réalité », a déclaré le prince.

Cette année, la compagnie pétrolière saoudienne Aramco est devenue un sponsor mondial de la Formule 1, une situation qui a sans aucun doute contribué à l’arrivée de l’élite dans ce pays asiatique l’année prochaine.

Actuellement, l’Arabie saoudite est l’organisateur du Dakar. De grands événements ont également eu lieu tels que la FIA Formule E, la Super Coupe de football espagnole et italienne, le Tour européen de golf masculin et féminin, la WWE, les matchs de boxe, le tennis international, les championnats de la Fédération équestre internationale et la Coupe d’Arabie. En 2021, il accueillera également les débuts d’Extreme E, le nouveau championnat tout-terrain pour voitures électriques et dont Lewis Hamilton possède une équipe.