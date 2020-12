Nikita a publié une vidéo dans laquelle il sort en touchant la poitrine d’une fille

Plus de 5000 personnes veulent interdire Mazepin de F1 en raison de son attitude

Nikita Mazepin est au centre de la polémique pour une vidéo partagée par lui-même dans laquelle il apparaît en train de toucher le sein d’une femme chinoise. Le document est allé si loin que l’équipe Haas elle-même s’est prononcée sur le sujet et immédiatement après, le pilote s’est excusé pour son comportement.



Mazepin sera pilote Haas en 2021. Le pilote fera ses débuts en Formule 1 avec l’équipe américaine, ce qu’il a officiellement annoncé la semaine dernière. Cependant, aujourd’hui, le Russe est une nouvelle pour quelque chose de différent: une vidéo qu’il a partagée a soulevé la controverse.

Le seul enregistrement est Nikita lui-même. Le Russe apparaît dans une voiture avec une fille. Nikita tend la main pour toucher sa poitrine et elle se couvre des deux mains. La vidéo se termine par une coupe de la manche de la fille.

@nikita_mazepin vous êtes tellement dégoûtant. Je ne peux pas croire qu’un tel gars sera un pilote de F1 l’année prochaine! Honte à vous @ HaasF1Team @ F1 pic.twitter.com/m69eyXtIJ6 – Isabella (@ Isabell59604930) 9 décembre 2020

La vidéo a fait sensation sur les réseaux sociaux. En fait, une pétition a même été ouverte sur Change.org pour que la FIA interdise Nikita de F1 et a déjà été signée par plus de 5000 personnes.

La controverse a atteint un tel point que l’équipe Haas elle-même a été contrainte de s’exprimer.

“DÉCLARATION D’ÉQUIPE: Haas F1 Team n’approuve pas le comportement de Nikita Mazepin dans la vidéo récemment publiée sur leurs réseaux sociaux. De plus, le fait même que la vidéo ait été publiée sur les réseaux sociaux est également aberrant pour Haas F1 Team. La question est traitée en interne et aucun autre commentaire ne sera fait pour le moment », a partagé l’équipe dirigée par Steiner.

Immédiatement après, c’est le pilote lui-même qui a présenté des excuses. “Je voudrais présenter mes excuses pour mes dernières actions tant pour mon propre comportement inapproprié que pour le fait qu’il ait été publié sur les réseaux sociaux », a indiqué Mazepin.

“Je suis désolé pour l’offense que j’ai causée et pour la honte que j’ai fait ressentir à Haas. Je dois suivre les règles en tant que pilote de Formule 1 et j’avoue avoir déçu beaucoup de monde et moi-même. Je promets que j’en tirerai des leçons », a ajouté Nikita.

Malgré la promesse de Mazepin, plusieurs personnes ont répondu à la publication russe en assurant que ce n’est pas la première fois que Nikita est le protagoniste de ce type d’attitude et ils doutent que ce soit la dernière. Sans aucun doute, ce n’est pas la meilleure façon de démarrer une étape en tant que pilote de Formule 1.

Quelques minutes après les excuses de Mazepin, La fille de la vidéo, le mannequin Andrea D’lVal, s’est exprimée sur les réseaux. Elle explique qu’elle est celle qui a partagé la vidéo et qu’elle est désolée. Elle assure qu’elle est une grande amie de Nikita, ce qui est difficile à croire car ils ne se suivent pas sur Instagram.

“Hé les gars! Je voulais juste que vous sachiez que Nikita et moi sommes de bons amis depuis longtemps et qu’aucune de ces vidéos n’était sérieuse du tout. Nous nous faisons beaucoup confiance et c’était une façon idiote de plaisanter les uns avec les autres. “, a commenté.

“J’ai publié cette vidéo dans votre histoirecomme une blague à l’intérieur. Je suis vraiment désolé. Je peux vous donner ma parole qu’il est vraiment une bonne personne et qu’il ne ferait rien pour me blesser ou m’humilier », a partagé le modèle.

