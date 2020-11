La piste accueillera le test inaugural de la saison

Andrew Westacott, le développeur, estime que l’installation est sûre

La Formule 1 a déjà annoncé le calendrier provisoire pour 2021. Elle compte 23 courses, dont l’une se tiendra à nouveau en Australie après l’annulation du GP 2020 en raison du coronavirus. Le parcours a révélé que l’intention est également d’avoir la présence de fans dans les gradins.



Melbourne ouvrira la saison 2021 de la catégorie reine comme d’habitude jusqu’en 2020. Andrew Westacott, PDG de l’Australian GP Corporation, promoteurs de la course, a fait savoir qu’ils sont en pourparlers avec les autorités compétentes pour pouvoir recevoir des fans sans Problèmes majeurs.

«Nous sommes ravis que la saison de Formule 1 2021 commence dans son lieu traditionnel ici à Melbourne. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les autorités sanitaires et le gouvernement de Victoria alors que nous élaborons nos plans pour les fans à venir, ce qui sera annoncé. quand il est terminé », a affirmé dans les déclarations recueillies par le portail Planet F1.

Il faut rappeler que malgré le coronavirus, cette saison la course était sur le point de se tenir à sa date prévue et avec les fans. Cependant, le positif d’un membre de McLaren a accéléré la suspension du GP. L’Australie a fermé ses frontières et à ce jour, elles continuent avec des restrictions, de sorte que la catégorie reine ne pouvait pas changer le rendez-vous et il a été décidé d’annuler.

Pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise, Westacott a expliqué dans quel domaine ils travaillaient. L’objectif est de garantir que les fans et tout le personnel de Formule 1 se trouvent dans un environnement sûr.

«Nous adoptons une approche sensée, adaptable et flexible et nous assurons qu’il y a un environnement sûr pour les fans et les participants est notre priorité. L’immense espace sur lequel se trouve le circuit est de 6,6 miles de long, nous offrant l’occasion idéale de créer un endroit sûr avant le covid-19 “, a exprimé pour finaliser.

