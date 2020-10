Le maintien d’un bon fonctionnement dans le véhicule est essentiel pour une bonne conduite, mais l’esthétique intérieure et extérieure de la voiture doit également être prise en compte, une bonne apparence est toujours importante et parle très bien de la personne.

Garder votre voiture toujours propre peut être une tâche facile si vous le faites de manière cohérente et si vous disposez des bons outils et produits pour laver votre véhicule. Il existe de nombreux produits sur le marché pour faciliter le travail et laisser la voiture impeccable.

Il est conseillé de mettre en place un kit de nettoyage de voiture et d’inclure des serviettes en microfibre qui lavent, sèchent et détaillent votre voiture de la meilleure façon et sans endommager votre voiture. C’est pourquoi nous avons rassemblé ici les cinq meilleures serviettes en microfibre pour laver votre voiture..

Le meilleur en général: Chemical Guys MIC 507 06 Serviette en microfibre de qualité professionnelle Meilleur prix: Chiffon de nettoyage en microfibre Simple Houseware Le meilleur pour détailler: MR.SIGA Chiffon de nettoyage en microfibre S&T Chiffon de nettoyage en microfibre AmazonBasics Chiffon de nettoyage en microfibre bleu, blanc et jaune

Les serviettes en microfibre sont fabriquées à partir d’une combinaison de polyester et de polyamide ou de nylon.

Le polyester constitue généralement le plus grand pourcentage de la serviette et joue le rôle le plus important dans la détermination de la résistance, de la durabilité et de la capacité de frottement de la serviette. Le polyamide ou le nylon constituent un plus petit pourcentage de la serviette et sont responsables de l’absorption.

Les serviettes en microfibre standard sont à 15-20% de polyamide ou de nylon avec le reste de polyester. Cependant, une serviette à 30% de polyamide ou de nylon est considérée comme de premier ordre.

