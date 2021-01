Il assure que Lance a montré en 2020 qu’il méritait d’être sur la grille

Le magnat canadien soutient que les hauts et les bas sont normaux pour un conducteur de 22 ans

Lawrence Stroll estime que si Lance Stroll n’était pas son fils, personne ne remettrait en question sa présence sur la grille de Formule 1. Le milliardaire est content de la saison 2020 de son pilote et met en avant les nombreuses réalisations qu’il chérit malgré sa jeunesse.



Stroll souligne les bonnes performances de son fils dans les catégories inférieures, dans lesquelles il est devenu champion, et ses records. En revanche, en Formule 1, il donne comme exemple son bon week-end sous la pluie en Turquie, dans lequel ses mains ont été vues.

“Personne ne le questionnerait s’il n’était pas mon fils. Il a réalisé beaucoup de choses dans sa carrière, il a été champion de Formule 3 et il a battu plusieurs records. De plus, en 2020, il a réalisé un pôle sous la pluie, lorsque les compétences du pilote sont plus importantes. Je pense que cela en dit long sur lui, même le lendemain, il a mené la course pendant 30 tours », a défendu Lawrence dans des déclarations sur le portail Web ..net.

En revanche, Stroll estime que son fils a eu très de malchance au milieu de la saison, au cours de laquelle il a accumulé une séquence de cinq courses consécutives sans marquer de points. Bien entendu, il soutient qu’il faut tenir compte du fait que Lance vient d’avoir 22 ans et indique clairement que sa performance en piste l’an dernier justifie pleinement sa présence chez Aston Martin pour 2021.

“Il a obtenu deux podiums en 2020 et à Monza il aurait pu gagner, mais malheureusement il a dû partir de la zone sale. Malgré des positions perdues au départ, il a récupéré et a pu monter sur le podium. Pour moi, qu’un garçon de 22 ans réalise ce qu’il a réalisé l’année dernière en dit long et cela justifie sa présence sur la grille de Formule 1 », a-t-il ajouté.

“Aston Martin est une entreprise et je pense sa performance en piste justifie pleinement sa présence sur la grille. Il n’a pas eu de chance l’an dernier après Monza, avec la crevaison au Mugello et les incidents en Russie et au Portugal, dans lesquels il n’était pas en faute. Malgré cela, si vous organisez toute l’année, c’est assez impressionnant pour un garçon de 22 ans », a déclaré Stroll pour conclure.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard