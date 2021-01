La Formule 1 est confiante de revenir à Melbourne plus tard dans l’année; l’année commencera à Bahreïn

Le Canadien dit que jusqu’en mars ou avril la situation sera très compliquée

Lawrence Stroll a avancé que le GP d’Australie de 2021 ne se tiendra pas à sa date officielle en mars 2021. L’événement d’Albert Park est reporté à l’automne, c’est-à-dire qu’il ne sera pas annulé, puisque la Formule 1 est convaincue qu’elle pourra revenir à Melbourne plus tard. La Coupe du monde débutera à Bahreïn.



Stroll a révélé que la situation jusqu’en mars ou avril serait très compliquée, mais l’arrivée du vaccin fait naître de nombreux espoirs pour une seconde moitié de saison plus calme. Bien sûr, il semble que le covid-19 réclamera sa première victime en Formule 1, et ce sera à nouveau le GP d’Australie, qui sera reporté à l’automne de l’hémisphère nord. La première course de 2021 aura lieu à Bahreïn, selon le Canadien.

“Melbourne a été reportée, ce n’est pas officiel, mais ce sera le cas. La course n’a pas été annulée, elle a été reportée, donc nous y irons à l’automne. La première course aura lieu à Bahreïn”, a avancé Stroll dans des mots publiés par le Journal australien The West.

“Je pense que nous allons être dans une situation difficile pour les deux ou trois prochains mois, même si nous voyons la lumière au bout du tunnel avec le vaccin. Les premières courses de la saison vont être un peu difficiles pour tout le monde”, a-t-il ajouté.

D’autre part, Stroll salue l’excellent travail de la FIA et de Liberty Media pour sauver la saison de Formule 1. Avoir réussi à célébrer 17 courses face à la menace de la pandémie est une grande réussite, et en plus, le milliardaire canadien ajoute qui savent déjà comment agir dans de telles situations.

“La FIA et la Formule 1 nous ont offert 17 courses l’an dernier en 23 semaines au total et sans problèmes majeurs, donc je dois leur retirer mon chapeau. Je pense que le pire de cette situation est déjà derrière nous, nous avons a appris à agir face à la pandémie en 2020 », a conclu Stroll.

