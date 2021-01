L’annulation de l’ePrix Santiago du Chili est confirmée

Ad Diriyah, avec double date, est la seule ville confirmée à ce jour

L’épidémie de covid-19 fait des ravages dans le monde. Les mesures sanitaires sont à nouveau extrêmes dans le sport automobile en général et en Formule E en particulier. La suspension de la course d’ouverture de la catégorie électrique à Santiago du Chili est désormais devenue une annulation définitive. L’organisation a été contrainte de ne confirmer que la compétition à double date à Ad Diriyah.



Les deux premières manches de la septième saison – la première avec le statut de Championnat du Monde – auront lieu les 26 et 27 février à Ad Diriyah, en Arabie Saoudite, qui accueillera la toute première course nocturne de Formule E. Axée sur des solutions innovantes et durables, La catégorie illuminera la piste avec une technologie LED économe en énergie alimentée par une énergie entièrement renouvelable. Le Diriyah ePrix aura lieu à 18h00 CET (20h00 heure locale).

L’éclairage LED réduira la consommation d’énergie jusqu’à cinquante pour cent par rapport aux technologies sans LED. L’énergie restante nécessaire pour alimenter l’éclairage sera entièrement renouvelable, fournie par des légumes hydrogénés à haut rendement certifiés à faible teneur en carbone et de l’huile fabriquée à partir de matériaux durables.

La Formule E cherchera à se conformer au plus près au calendrier prévu qui a déjà été annoncé. La santé et la sécurité du personnel, des équipes, des constructeurs, des partenaires, des pilotes, des fans de Formule E, des citoyens et des habitants des villes dans lesquelles ils concourent sont la priorité.

La prochaine série de courses sera confirmée dans les semaines à venir. Toutes les mises à jour du calendrier sont soumises à l’approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

