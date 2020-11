Liberty Media rappelle qu’il n’y a pas de méthode pour prédire l’évolution de la pandémie

Ils supposent qu’ils devront prendre des décisions à la volée

Chase Carey a admis que le calendrier du championnat du monde de Formule 1 peut subir de nombreux changements et que Liberty Media aura “une certaine flexibilité” car il est impossible de prédire l’évolution de la pandémie.



A l’époque, lors de la publication du calendrier provisoire, certains ont critiqué le fait qu’il n’y avait pas de plan B et qu’un calendrier était publié sans tenir compte de la pandémie. Chase Carey a répondu et rappelé qu ‘”il n’y a aucun instrument du tout qui nous permette de prédire l’évolution de la situation” et qu’il va falloir agir un peu en remorque.

“Nous sommes optimistes. Les promoteurs ont l’intention d’organiser les courses et nous espérons que la situation se normalisera petit à petit, mais nous sommes prêts à être flexibles dans le calendrier”, a déclaré Carey.

Le toujours PDG de Liberty Media estime que le Grand Prix 2021 “aura des spectateurs, mais il est clair qu’il y aura un certain degré d’incertitude. Malgré cela, notre intention est de montrer au monde que nous continuons à avancer”.

Carey a également expliqué que le trou laissé par le VietnamSuite à la récente arrestation du promoteur, il sera pourvu par un médecin généraliste de remplacement, bien que pour l’instant il ne puisse plus avancer. La Turquie a manifesté son intérêt, mais estime que la date prévue pour le Vietnam est irréalisable pour être mauvais pour eux d’un point de vue météorologique et touristique. Carey est en négociation avec plusieurs promoteurs et aura bientôt la solution. Il faut se rappeler que Portimao la veut et qu’Imola court à nouveau avec «l’as dans sa manche» que le dernier Grand Prix de Saint-Marin sur cette piste a ouvert la saison européenne plus ou moins à cette date.

Rappelons-nous que le calendrier provisoire envisage le GP d’Espagne à Barcelone le 9 mai, sous réserve de la signature du contrat. A priori, il peut être signé pour 2021 pour négocier en profondeur pour les cinq prochaines années.

