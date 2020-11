A Imola, la fusion entre Formula Regional Europe – dont le champion a été décidé samedi à Barcelone – et Formula Renault Eurocup a été officialisée. Le résultat porte un nom assez long: Formula Regional European Championship by Alpine.



Même dans cette catégorie de promotion, Renault a décidé de donner la vedette à Alpine, dans une stratégie décidée personnellement par Luca de Meo.

Les voitures seront le même châssis utilisé dans les deux catégories, le Tatuus T318, qui sera équipé de moteurs Renault de 1,8 litre et les pneus seront Pirelli.

L’union entre les deux championnats a été une nécessité. Les deux se disputent le même marché, celui des pilotes qui viennent de la F4, et les deux se faisaient du mal. La Formule Regional n’a eu que 11 voitures en finale, tandis que la Formule Renault en a rallié 19 à Imola.

Les équipes des deux catégories, parmi lesquelles FA Racing, ont déjà donné leur accord, et on s’attend à ce que deux autres le fassent sous peu, car il est prévu qu’il y aura 12 équipes avec un maximum de trois voitures par équipe, bien qu’une quatrième sera autorisée si c’est pour une fille. Pour le moment, les équipes sont ART, R-Ace, MP Motorsport, JD Motorsport, Arden, Bhaitech, FA Racing de la Formule Renault et Prema, Van Amersfoort et KIC de la formule régionale.

La promotion du Championnat est entre les mains d’ACI Sport, la branche sportive de l’Automobile Club d’Italie, en association avec Renault Sports ou Alpine Sports. Cela explique peut-être pourquoi trois des dix événements programmés, tous avec deux courses, se déroulent en Italie: Monza, Imola et Mugello.

“Cette fusion et la création du Championnat d’Europe de Formule Régional certifié FIA par Alpine est une grande étape sur la voie tracée par la FIA pour que les jeunes pilotes s’entraînent et atteignent les plus hauts niveaux du sport automobile”, a déclaré Stefano. Domenicali à Imola, dans ce qui a peut-être été l’un de ses derniers actes en tant que président de la Commission monoplace de la FIA, avant de devenir PDG de la Formule 1 en janvier.

Pour Domenicali, ce sera une étape très importante “pour les diplômés de F1 d’apprendre et d’évoluer dans un environnement solide, robuste et hautement compétitif”.

“Depuis plus de 50 ans, l’action de Renault en faveur des jeunes pilotes est sans précédent et cela nous a permis d’acquérir des connaissances approfondies dans l’organisation de championnats monoplaces compétitifs et abordables, qui nous permettent de détecter les talents et de former les futurs champions” Cyril Abiteboul, PDG de Renault Sporting et PDG d’Alpine, a souligné qu’il s’agissait de la première étape du retour d’Alpine dans le monde des monoplaces.

