Ils conçoivent une nouvelle et unique variante pour le tour 10 afin de résoudre sa dangerosité

Cette modification représente un retour aux origines de la mise en page

Le Circuit de Barcelone-Catalunya modifiera son virage 10 pour 2021 sur décision conjointe de la FIA et de la FIM. Les travaux de rénovation débuteront en janvier, dans le but d’être prêts pour la prochaine saison.



La piste espagnole a annoncé qu’elle commencerait à modifier Turn 10 en janvier. Il s’agit de la courbe de La Caixa, située à l’entrée de la zone mythique du Stade.

L’idée de changer la courbe est le résultat d’une étude que la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) et la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) ont développé conjointement au cours de la dernière saison. L’objectif est d’améliorer les conditions de sécurité dans les compétitions de course automobile et de motocyclisme.

Traditionnellement, la piste de Formule 1 utilisait la variante intérieure des virages 10 et 11, tandis que le MotoGP passait par la piste historique. Cependant, il y a quelques années, après la mort du pilote Moto2 Luis Salom dans l’ancien avant-dernier virage en 2016, la FIM a décidé d’utiliser la même disposition que les voitures en raison de la proximité de la barrière de piste au virage 10. .

Pour la saison 2021, et avec le consensus de la FIA et de la FIM, le Circuit de Barcelone-Catalunya a conçu une nouvelle et unique variante pour le virage 10, qui se situera entre les deux actuels, comme on peut le voir sur l’image qui dirige cette nouvelle. Cette modification permettra d’élargir la voie de sortie de la courbe, augmentant ainsi la distance de sécurité et revenant aux origines de la route.

L’année dernière, le débat sur cette courbe est revenu à la suite du décès du pilote vétéran Aurelio Martínez lors des qualifications pour les 24 Heures du circuit Barcelone-Catalunya, la FIA a donc annoncé ces changements.

