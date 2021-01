Cette reconnaissance souligne l’engagement envers la durabilité du tourisme

La route a également agi pour prendre en charge le covid-19

Le Circuit de Barcelona-Catalunya a reçu le label «Safe Travels» du Conseil mondial du voyage et du tourisme pour son travail et son engagement en faveur du développement durable. L’organisation Turisme de Barcelona a décerné cette reconnaissance à Montmeló pour son engagement en faveur de la durabilité du tourisme.



Le Circuit reçoit une fois de plus un prix qui récompense son travail pour la durabilité, mais le sceau “ Safe Travels ” reconnaît non seulement son souci de prendre soin de l’environnement, mais aussi les mesures prises pour contrôler la propagation du covid-19. En 2020, le Circuit a organisé des événements mondiaux de l’envergure du GP d’Espagne de Formule 1 sans problèmes majeurs, bien que oui, sans public dans les tribunes.

Afin d’éviter la propagation du covid-19, les installations disposent d’un système de reconnaissance facile à toutes les entrées, où la température de tous ceux qui se préparent à entrer est également prise.

En revanche, des tests PCR et des tests antigéniques ont été effectués sur tous les travailleurs. Il faut se rappeler que dans la catégorie reine, un PCR était effectué sur tous les membres du paddock tous les cinq jours, ce qui arrivait également à Barcelone. De plus, le nettoyage et la désinfection des pièces telles que les salles de réunion ou les salles de bain ont été renforcés.

Le tourisme est précisément l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie et Montmeló n’a pas été une exception. Bien que plusieurs des tests prévus puissent avoir lieu avant que le virus n’atteigne l’Espagne, plusieurs ont dû être reportés ou annulés. Précisément, les tests de pré-saison de la Formule 1 ont changé Barcelone pour Bahreïn pour cette 2021 à cause de la pandémie.

Ce n’est pas la première fois que le Circuit est reconnu pour son engagement en faveur du développement durable. Déjà en mai dernier, ils lui ont décerné le distinctif «Engagement pour le tourisme durable dans la biosphère de Barcelone».

