Le Circuit continue ses travaux malgré le fait que la pré-saison F1 se tiendra à Bahreïn

Ils travaillent sur les modifications de la courbe 10 du layout

Le Circuit de Barcelone-Catalunya finalise tous les préparatifs pour démarrer une nouvelle saison automobile. Et il le fait en terminant les travaux de son Turn 10, dans lequel des modifications ont été apportées ce mois-ci pour augmenter la distance de sécurité.



En décembre 2020, il a été annoncé que la courbe 10 serait modifiée pour des raisons de sécurité. Traditionnellement, la piste de Formule 1 utilisait la variante intérieure des virages 10 et 11, tandis que le MotoGP passait par la piste historique. Cependant, il y a quelques années, après la mort du pilote Moto2 Luis Salom dans l’ancien avant-dernier virage en 2016, la FIM a décidé d’utiliser la même disposition que les voitures en raison de la proximité de la barrière de piste au virage 10. .

Pour la saison 2021, et avec le consensus de la FIA et de la FIM, le Circuit de Barcelone-Catalunya a conçu une nouvelle et unique variante pour le virage 10, qui se situera entre les deux actuels, comme on peut le voir sur l’image qui dirige cette nouvelle. Au lieu d’utiliser la section douce de l’instantané, celle qui apparaît en gris sera utilisée. Cette modification permettra élargir la brèche, avec ce que je sais augmentera la distance de sécurité et il reviendra aux origines de la mise en page.

Dans l’image que le Circuit a partagée sur Twitter, vous pouvez voir comment la zone est pavée. Comme cela se fait également en ce mois de janvier, il reste une marge de cinq mois avant le Grand Prix de Formule 1. Par contre, d’autres compétitions auront lieu à Montmeló, donc un asphalte aussi glissant que celui d’Istanbul Park serait évité le passé 2020.

«Première couche d’asphalte au virage 10», a partagé le Circuit hier.

© José Luis Santamaría

La modification avance bien malgré la décision prise par les équipes et la Formule 1 de ne pas enfin organiser les essais de pré-saison sur le Circuit, qui étaient prévus les 2, 3 et 4 mars, pour des raisons logistiques. La piste se prépare cependant pour une saison chargée avec son GP de F1 prévu le 9 mai si le covid-19 le permet.

Après le report du GP d’Australie, il a été décidé de déplacer ces tests à Bahreïn. Le circuit de Sakhir célébrera la pré-saison les 12, 13 et 14 mars et débutera également la saison le week-end du 28 mars.

