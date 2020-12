Le Circuit a déjà le contrat prêt pour la saison prochaine

En même temps, négociez une rénovation à long terme

Le Circuit de Barcelone-Catalunya a déjà le contrat de renouvellement avec la F1 pour 2021, tout en négociant un renouvellement à plus long terme, pour quatre ou cinq saisons.



Le directeur général, José Luis Santamaría, a déclaré cela lors du RACC Rallysprint dans l’installation, un test qui est venu pour rester, car il est également prévu pour 2022.

«Pendant le GP, nous avons rencontré Chase Carey pour établir le premier contact et commencer à travailler sur le renouvellement. Nous leur avons fait savoir les modifications que nous voulions. En principe, le renouvellement sera pour un an car Carey souhaitait un contrat à long terme. négocier avec son successeur, Stefano Domenicali », a déclaré Santamaría.

Le directeur du circuit rencontre Domenicali. Santamaría est entré sur le circuit en 1991, lors de l’inauguration. Sa vie s’est écoulée dans l’établissement, augmentant ses responsabilités, et sa relation avec Domenicali remonte à 2002, lorsque Stefano a fait ses débuts en tant qu ‘«équipe principale» et Santamaría a fait ses débuts en tant que directeur adjoint.

Le nouveau contrat prévoit un canon de l’ordre de 22 millions d’euros et ne comporte pas de «clause covid-19»; autrement dit, s’il doit se tenir à huis clos, les conditions doivent être négociées. “Le canon est pratiquement le même que prévu pour 2020. Quant à la clause covid, nous avons voulu la négocier maintenant, mais la F1 veut une saison 2021 normale et ne veut pas introduire de clause … bien que nous n’excluons pas cela, alors que la pandémie se prépare. Europe, ne finissons pas par la négocier. En tout cas, tous les circuits sont les mêmes à cet égard. ”

Santamaría veut le GP avec un public. Il sent qu’avec le retour d’Alonso et la présence de Sainz chez Ferrari, il pourrait y avoir un afflux record. Mais il sait que cela dépendra de l’évolution de la pandémie. Il est optimiste quant au renouvellement à plus long terme et ils commenceront à travailler avec Domenicali dès que possible.

Pour l’avenir, le Circuit doit faire face à quelques ajustements. Le nouveau tracé du virage 10, la fin de la ligne droite opposée, connue sous le nom de Curve La Caixa, débutera sous peu et sera prêt pour les essais, avec une sortie initialement en asphalte puis en gravier. Mais aussi les nouveaux panneaux de signalisation lumineux, requis par la FIA et la FIM.

