Lien 118 kilomètres; spéciale 11 kilomètres

Décidez de l’ordre de départ de l’étape 1, prévue dimanche

Ce samedi a lieu le Prologue du Dakar. Cela ne compte pas pour le classement de la course, mais les 11 kilomètres de piste en dur et d’espace libre ne serviront qu’à déterminer l’ordre de départ de la première étape, prévue ce dimanche.



C’est cependant une bonne occasion de relâcher les muscles et d’activer la «puce» de la compétition, ce qui ne se produit pas lors des différents shakedowns que beaucoup de participants ont fait jeudi. Ces formations ont permis de vérifier que tout était en ordre et de résoudre les détails de dernière minute.

La spéciale sera située à une trentaine de kilomètres du stade King Abdallah à Djeddah et, a priori, il n’y a pas beaucoup de tactiques. Ouvrir une course peut poser des problèmes de navigation, mais commencer par manger de la poussière n’est pas non plus ce que les participants veulent.

SAINZ, AL ATTIYAH ET PETERHANSEL, LES HOMMES À BATTRE

Quelqu’un a dit qu’un sport où les protagonistes ont 50 ans ou plus n’est pas un sport. Mais l’ancienneté est un diplôme, surtout au Dakar, épreuve qui mêle sport et aventure, et où l’ancienneté – l’expérience – est un diplôme, une carrière qui est l’exception qui confirme la règle.

Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah et Stéphane Peterhansel, les trois favoris du Dakar 2021, ont déjà fêté un demi-siècle. Mais, à l’exception de Nani Roma en 2014, ils ont remporté toutes les éditions de la dernière décennie. Et si l’on excepte Ari Vatanen, roi et seigneur des années où Peugeot et Citroën ont dominé le Dakar, ce sont aussi les pilotes qui ont remporté la plus spéciale de l’épreuve.

Et ce ne sont pas des victoires faciles. Depuis 2003, les écarts entre le premier et le deuxième ne sont jamais arrivés à temps malgré les plus de 4 000, voire 5 000 kilomètres de spéciales. Pas même en 2015, lorsque Nasser a dominé dès la première étape, son avance n’a jamais été assez large pour être à l’abri d’un incident, ou en 2016 lorsque le retard initial de Loeb et Peterhansel a laissé Sainz seulement en tête d’avant. demi-carrière.

Mais il convient de rappeler l’édition 2010, lorsque Volkswagen a décidé de donner carte blanche à ses deux pilotes et Sainz a battu Al-Attiyah de seulement 2’10 “, la différence minimale dans l’histoire de l’épreuve. Peterhansel et Loeb en 2017, résolus à seulement 5 minutes en faveur du premier et avec Despres, troisième à une demi-heure à peine. Ou celui de Rome sur Peterhansel avec seulement 5 minutes d’écart en 2014, lorsque Sven Quandt a imposé des ordres aux équipes face au risque de perdre leurs deux voitures.

Sainz et Peterhansel sont les fers de lance de Mini avec ses deux buggies à deux roues motrices, équipés de moteurs BMW turbodiesel six cylindres. Devant eux, Nasser Al-Attiyah, le leader de Toyota, avec une mécanique complètement différente: 4 roues motrices, moteur V8 essence. Qui est le favori? Récemment dans la Baja Hail, Nasser a été légèrement plus rapide que la Mini, mais tout dépend du parcours choisi par David Castera. Les deux roues motrices en bénéficient dans certains domaines et le 4×4 dans d’autres, bien que les différences soient minimes.

Les autres, des étrangers. Toyota peut compter sur l’expérience de Giniel de Villiers et il reste à voir ce que fera le sud-africain Henk Lategan, qui a battu De Villiers lors des deux derniers championnats sud-africains. La quatrième voiture est confiée à un autre sud-africain, Shameer Variawa.

Comme vous pouvez le voir, Toyota a changé sa politique. Hormis Nasser, il mise sur une équipe entièrement sud-africaine, alors qu’il compte sur Overdrive pour ses autres pilotes de haut niveau: le local Yazeed Al Rajhi, l’ancien officiel Bernhard Ten Brinke, le Polonais Jakub Przygonski, Erik Van Loon, le Lituanien Benediktas Vanagas ou le français Ronan Chabot. Et l’une de ces voitures est pour Isidre Esteve, prêt à améliorer ses performances précédentes, enfin avec une machine vraiment compétitive.

Côté Mini, outre les poussettes, le Mini 4×4 éprouvé et efficace tentera de jouer son rôle avec Orlando Terranova, Denis Krotov et Vaidotas Zala comme les plus en vue.

Mais cette astuce Toyota-Mini peut avoir des «invités». Prodrive, pour le compte de Bahreïn, a construit deux poussettes très spéciales, le BRX Hunter, avec un moteur turbo essence, une Ford Ecoboost 3,5 qui annonce 400 chevaux; 30 chevaux de plus que ses rivaux. Les pilotes sont de première classe, Nani Roma et Sébastien Loeb, mais la voiture n’a disputé aucune compétition, ils font leurs débuts directement sur le Dakar; Leur compétitivité et leur fiabilité sont inconnues, mais ils en ont les moyens et le leur est un pari pour l’avenir.

Un autre buggy important est celui réalisé par Romain Dumas, avec le soutien de Rebellion, un pari pour l’avenir. Hormis Romain, la deuxième voiture est réservée au skipper de la Rebellion Alexandre Pesci.

Et il faudra voir ce que font les vétérans Peugeot DKR, toujours efficaces, entre les mains de Khalid Al Qassimi et Cyril Despres, même si l’objectif est de “ prendre des mesures ” pour la construction d’un buggy à batterie à hydrogène pour 2023.

Et il y aura toujours Mathieu Serradori avec son buggy Century ou la Ford de Martin Prokop ou la BMW de Vladimir Vasiliev.

Bref, trois hommes qui se battront pour la victoire et un score de vingt qui se battront pour être parmi les dix premiers, parmi lesquels Isidre Esteve espère être.

Les autres Espagnols de la catégorie automobile sont les Plaza, Manolo et Mónica, père et fille, avec un buggy Chevrolet; Borja Rodríguez, Miguel Bravo et Joan Font avec Toyota. Peu par rapport aux éditions précédentes, car l’essentiel de la participation espagnole en quatre roues se concentre dans le «côte à côte».

