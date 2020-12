L’Arabie saoudite a fermé les frontières pour une semaine prolongeable

Le deuxième Dakar en Arabie Saoudite est mis en doute même s’il reste pour le moment

La deuxième édition du Rallye Dakar en Arabie Saoudite est mise en doute à deux semaines du début des essais en raison de la nouvelle épidémie de covid-19 dans le pays organisateur, qui a fermé les frontières depuis au moins une semaine. Malgré cela, le Dakar continue à ce jour.



L’Arabie saoudite a annoncé hier soir la fermeture de ses frontières pour les vols internationaux pendant une semaine qui pourrait être prolongée pour une période plus longue, selon l’agence de presse SPA.

Le Dakar, qui doit débuter dimanche 3 janvier, est menacé, selon le média DirtFish, bien que des sources consultées par ce journal affirment que le Dakar est toujours debout aujourd’hui. Il faut se rappeler que pour assister à l’événement – participants ou presse – ils devront se rendre en Arabie saoudite au plus tard le 27 décembre, jour de la fermeture des frontières du pays arabe.

L’organisateur de la course, Amaury Sport Organisation, devrait communiquer une décision potentiellement finale le même jour aujourd’hui, lundi. La clé de la décision est que l’ASO lui-même et la plupart des équipes allaient se rendre en Arabie saoudite cette semaine, ce qui serait actuellement illégal. Le pays hôte compte plus de 6 000 décès dus au covid-19 cette année.

La dernière annulation du Dakar remonte à 2008, pour ne pas pouvoir garantir la sécurité dans le passage de la course à travers la Mauritanie. Et c’est à cause de cela que le test a été changé de l’Afrique à l’Amérique du Sud.

