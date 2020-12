Lando plaisante sur le fait que Carlos abaisse beaucoup son niveau maintenant qu’ils seront rivaux

Ironie du fait que le Madrilène ne trouvera jamais un partenaire aussi bon que lui

Lando Norris a tenu à remercier Carlos Sainz dans un dernier adieu pour tous les grands moments qu’ils ont vécus en tant que coéquipiers ces deux dernières années. Le jeune Britannique a apporté sa touche d’humour et est convaincu que le cavalier madrilène baissera beaucoup son niveau maintenant qu’ils seront rivaux.



Norris et Sainz sont arrivés à McLaren 2019, dans le cadre d’un changement radical au sein de la structure qui a commencé avec le départ à la retraite de Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne après la saison 2018. Les deux pilotes ont atterri en même temps à Woking, et pendant ces deux années en plus de obtenir d’excellents résultats pour l’équipe, ils ont établi une excellente relation d’amitié.

Lando a remercié Carlos pour tous les bons moments sur et hors piste qu’ils ont partagés au cours de ces deux années. Norris est convaincu que le niveau de Sainz ne sera pas le même que l’année prochaine en tant que pilote Ferrari, et indique clairement au natif de Madrid qu’il ne trouvera jamais un coéquipier aussi bon que lui.

«À Carlota, merci pour tous les moments incroyables que nous avons vécus au cours de ces deux années et pour tous les conseils de golf que vous m’avez donnés. J’espère que vous conduisez très mal la saison prochaine. Du meilleur coéquipier que vous ayez jamais eu et que vous aurez jamais eu. , Lando », écrivit Norris sur le capot moteur remis à Sainz après son tir.

La grande relation entre Sainz et Norris a été la clé pour McLaren dans la gestion des courses. Les deux se sont resserrés à la fois en qualifications et en course, et tous deux ont obéi aux ordres de l’équipe de pouvoir aider leur partenaire sans problème. De plus, ils se sont beaucoup respectés lors des combats sur piste.

Carlos quitte l’équipe après avoir battu Lando aux points pendant les deux saisons, bien que dans la seconde, tout ait été très serré. Bien sûr, le Britannique a été à la fois en 2019 et 2020 le plus rapide des deux à un tour le samedi, remportant 11-10 l’année dernière et 9-8 cette saison.

