La catégorie n’a pas expliqué pourquoi elle ne fonctionnera pas sur Igora Drive

Le calendrier sera composé de huit tests au lieu de neuf

Le DTM ne commencera pas sa saison 2021 en Russie comme prévu, mais débutera à Monza. Le test prévu du 28 au 30 mai à Igora Drive a été annulé sans autre explication et ce sera l’Italie qui ouvrira le calendrier le 20 juin. De cette façon, la saison passera de neuf rendez-vous à seulement huit.



Cette décision intervient il y a quelques jours à peine, Gerhard Berger – directeur général de la catégorie – a expliqué les raisons qui les ont conduits à ajouter au calendrier un rendez-vous en Russie en plus de ceux déjà tenus dans des pays européens proches de l’Allemagne comme l’Autriche.

Cependant, avec l’annulation de la course sur Igora Drive et l’approbation de l’événement d’ouverture à Monza, après l’Italie, le DTM se rendra à Norisring après que cela n’a pas été possible en 2020 en raison du coronavirus. Ce test aura lieu début juillet et sera suivi le 25 par la course à Lausitzring.

Du 6 au 8 août, la catégorie sera à Zolder, tandis que du 20 au 22 août, elle sera au Nurburgring. Déjà au mois de septembre, ils changeront l’Allemagne pour l’Autriche lors de la compétition sur le Red Bull Ring. Cette piste est bien connue d’Alexander Albon et de Liam Lawson, ainsi que d’autres comme Monza. Cependant, les deux pilotes de l’orbite Red Bull seront en concurrence avec Ferrari. Plus tard, ils se rendront à Assen pour clôturer la saison 2021, le test aura lieu à Hockenheim entre le 1er et le 3 octobre.

Jusqu’à présent, cinq équipes se sont inscrites pour faire partie de la compétition: Team Abt, Rosberg, Jenson Rocket RJN, GruppeM et 2 Seas Motorsport. La sortie la plus notable est celle d’Audi en tant que constructeur.

Le calendrier, comme cela se produit dans des catégories telles que la Formule 1, est sujet à d’éventuelles modifications en fonction de l’évolution de la pandémie et des restrictions de chaque pays. Cependant, avec une saison commençant en juin et se terminant en octobre, il est à prévoir que la vaccination contre le virus aura considérablement progressé d’ici là.

RENDEZ-VOUS DATE ENDROIT 1. 18 – 20 juin Monza 2. 2-4 juillet Norisring 3. 23-25 ​​juillet Lausitzring Quatre. 6 – 8 août Zolder 5. 20-22 août Nürburgring 6. 3 – 5 septembre Red Bull Ring sept. 17 – 19 septembre Assen 8. 1 – 3 octobre Hockenheim

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard