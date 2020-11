Gerhard Berger a annoncé les règles du DTM pour les prochaines années. Il l’a fait en “prologue” à la dernière course de cette année, après avoir dû négocier “à la baisse” pour sauver la catégorie.



Dès l’année prochaine, la catégorie adoptera le règlement GT3. Cela ouvre la gamme à un grand nombre de marques: Aston Martin, Audi, Mercedes, BMW, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Lexus, Honda, Bentley, Corvette, Nissan, etc.

Voitures spectaculaires avec un peu plus de 500 chevaux, bien que les mêmes que celles des autres séries GT. Les marques n’ont pas voulu affronter le développement de voitures spécifiques pour la catégorie, un peu plus puissantes – 600 chevaux – et sans aides à la conduite; problème de coût. Ainsi, l’aide aux pilotes est maintenue et il est nécessaire d’adopter les départs lancés au lieu des départs arrêtés traditionnels du DTM.

Il y aura également un BOP qui prendra en compte le type de véhicule – position du moteur -, les performances, le déplacement, la hauteur du centre de gravité, etc. C’est le prix à payer pour essayer que les voitures aient des avantages similaires.

Ce qui gardera la série, c’est d’être réservé aux pilotes professionnels, licenciés A ou B, et aux courses de sprint – 55 minutes plus un tour -, conservant ainsi le format avec un arrêt au stand inclus mais sans changement de pilote. Un système de poids sera également imposé en fonction des résultats: 25, 18 et 15 kilos de lest pour les trois premiers pour la prochaine course.

Le DTM a déjà ouvert une manche pour admettre les équipes. Le cahier des charges est important, mais il y a plus de cinquante équipes qui semblent intéressées.

«L’avenir du DTM commence maintenant! Après une saison mouvementée et passionnante, au cours de laquelle de grands défis ont été posés, notre plateforme est prête à entamer une nouvelle ère en 2021. Notre mission: exciter les fans de sport automobile en Allemagne et à l’international, sur et hors piste, avec un produit de premier ordre pour les fans de tous âges. Et il pariera également sur la durabilité à l’avenir », a déclaré Gerhard Berger dans l’invitation à l’événement.

La «durabilité» est sans aucun doute pour la nouvelle plateforme DTM Electric, qui devrait être opérationnelle en 2023. Il y aura le GT4 DTM Trophy, le DTM Classic et les courses virtuelles DTM Esports ne manqueront pas. Un total de cinq plates-formes différentes pour éblouir les fans de tous âges.

Le calendrier 2021, du moins celui proposé, compte neuf courses, dont seulement quatre en Allemagne. Le début de la série, sous réserve de l’approbation de la FIA, aurait lieu à Saint-Pétersbourg.

Calendrier DTM 2021

28-30 mai: Igora Drive, Saint-Pétersbourg (RUS)

11-13 ou 18-20 juin: Monza (ITA)

2-4 juillet: Norisring (GER)

23-25 ​​juillet: Lausitzring (GER)

6-8 août: Zolder (BEL)

20-22 août: Nürburgring (GER)

3-5 septembre: Red Bull Ring (AUT)

17-19 septembre: Assen (NED)

1-3 octobre: ​​Hockenheim (GER)

