2,9 millions de camions ont été vendus aux États-Unis l’an dernier. Ils représentent 20% du marché automobile. Avec ces chiffres à l’esprit, il est facile de comprendre pourquoi tant de marques s’intéressent à l’opportunité de marché que le pick-up électrique peut offrir.



On pourrait penser que le Tesla Cybertruck est le modèle le plus attendu, accumulant plus d’un demi-million de réserves avec un design et une autonomie sans précédent dans l’industrie automobile. Mais une étude de Cox Automotive suggère que ce n’est pas le véhicule qui génère le plus d’attentes chez les clients.

La plupart des acheteurs puissants de camionnettes électriques attendent avec impatience le Ford F-150 EV, la version tout électrique du pick-up américain par excellence. Il n’a pas encore de date de présentation, mais cela pourrait être une réalité à la mi-2022.

Et quel est le modèle le plus attractif? Pour le savoir, Cox a montré des images des Ford F-150, GMC Hummer EV, Rivian R1T et Tesla Cybertruck à un groupe de 155 acheteurs intéressés par un véhicule de ce segment. Il a d’abord dissimulé le nom et la marque, puis a révélé son identité.

En dissimulant le nom du fabricant, 60% des personnes intéressées disent trouver le F-150 EV attrayant. Le Hummer EV et le R1T se égalent à 52%, tandis que le Cybertruck ferme le classement avec 27%, peut-être parce que son apparence est trop polarisante.

Lorsqu’ils découvrent l’identité de la marque, 75% des personnes intéressées déclarent envisager le F-150 EV comme une option d’achat future. Le Cybertruck enregistre ici 48%, au dessus de Hummer et Rivian, qui égalent à nouveau à 42%.

Le Cybertruck est particulièrement populaire auprès des conducteurs âgés de 18 à 34 ans. 49% disent qu’ils la considéreraient comme une option viable, alors que seulement 27% des plus de 35 ans parlent dans ce sens.

Cox Automotive a conclu que 39% des acheteurs sont intéressés par l’achat d’un pick-up électrique au cours des deux prochaines années. Les plus convaincus sont les conducteurs entre 18 et 35 ans, dans lesquels ce pourcentage est de 49%. Et il ne peut que croître, compte tenu de la tendance de l’industrie.

