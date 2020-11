Le ministre de l’Industrie annonce que l’investissement se fera sur 3 ans

Les employeurs demandent du concret et du dialogue pour faire face à la décarbonisation

Le gouvernement espagnol prévoit d’allouer 10 000 millions d’euros à l’industrie automobile du fonds de relance européen “ Next Generation EU ”, comme annoncé ce lundi par le ministre de l’industrie, du commerce et du tourisme, Reyes Maroto, à l’issue de la dernière réunion du le Conseil de l’automobile.



Les associations de constructeurs automobiles –ANFAC– et de composants –SERNAUTO–, et les associations de distribution et de commercialisation de véhicules –FACONAUTO et GANVAM– ont rencontré ce lundi le ministère de l’Industrie dans le cadre de la Table Automobile.

L’objectif de la Table était d’avancer dans la définition d’un modèle d’avenir pour l’industrie, qui dans les décennies à venir est appelée à connaître la plus grande révolution du siècle dernier avec l’abandon des moteurs à combustion au profit de l’électricité et de l’hydrogène. .

Le ministre Reyes Maroto a avancé les premiers détails des projets auxquels les fonds de relance seront alloués. Ce sont les suivants:

Plan d’accident de mobilité durable, sûr et connecté en milieu urbain et métropolitain: doté de plus de 6 000 millions d’euros, comprend les zones à faibles émissions, le déploiement d’infrastructures de recharge, la modernisation du parc public et le développement de nouveaux modèles économiques. Feuille de route de l’hydrogène renouvelable: doté de plus de 1 500 millions d’euros. Ligne d’accompagnement des projets stratégiques pour la transition industrielle: Doté de plus de 1200 millions, il souhaite promouvoir la modernisation de l’écosystème industriel grâce à la numérisation, dynamiser la connectivité et la 5G, et améliorer l’efficacité énergétique de la chaîne de valeur.

@MarotoReyes: “La priorité du gouvernement est de développer un écosystème de mobilité durable, intelligente, sûre et connectée, en renforçant l’industrie automobile espagnole.” # MesaAutomoción pic.twitter.com/WdiUOTEw7p – Ministère de l’industrie, du commerce et du tourisme (@mincoturgob) 23 novembre 2020

Les employeurs ont fait une évaluation positive du plan d’impulsion envisagé par le gouvernement, car à court terme il comprend des mesures «pour favoriser la reprise» et à moyen et long terme «pour progresser dans la transformation du secteur».

Pour autant, ils demandent à l’Exécutif de définir «un modèle constructif, proactif et consensuel» pour atteindre les objectifs de décarbonisation et de numérisation du parc. Ils exigent que cette transition préserve l’activité industrielle, l’emploi de qualité et la taille du marché.

Les entités réunies ont fait part au ministère de l’Industrie de la nécessité que cette transition se fasse d’une manière convenue. C’est une revendication historique de ces entités, qui craignent qu’une législation unilatérale de l’Administration ne nuise au secteur.

«Le secteur est confronté à un défi de décarbonisation d’ici 2040 et au cours de ces 20 années les différentes technologies varieront leur poids dans la production et le marché», affirment les employeurs.

“La nécessaire transition vers la mobilité du futur doit se faire sans mettre en péril l’industrie et les emplois, en stimulant fortement la demande de véhicules sans émissions afin que l’offre et la production y soient adaptées, mais en accompagnant le modèle et les mesures sectorielles à la réalité du marché et de la production dans notre pays à tout moment “.

<< L'industrie automobile prône la consolidation et la création de groupes de travail qui étaient déjà prévus et qui devraient débattre de la manière d'appliquer les mesures du plan d'impulsion. Cependant, il est préoccupé par la rareté des crédits alloués au ministère de l'industrie en les budgets généraux de l'État par rapport à d'autres postes lorsque la réindustrialisation est un pilier du plan de relance européen, un pilier que nous ne voyons pas reflété de cette manière dans les budgets généraux ".

L’industrie automobile a également exhorté le gouvernement à étendre les stimuli pour l’achat de nouveaux véhicules, tout en considérant qu’il est inévitable que les effets de la crise du COVID-19 se poursuivent jusqu’en 2021.

«S’il n’est pas remédié comme l’ont fait d’autres pays comme la France ou le Portugal, l’adaptation à la nouvelle réglementation des mesures d’émissions de CO2 – WLTP – entraînera une augmentation très négative de la taxe d’enregistrement dans ce contexte d’une baisse de marché d’au moins un 35% “.

«L’industrie automobile prône une réforme globale de sa fiscalité, qui intègre des critères environnementaux et privilégie les véhicules électrifiés, pénalise l’utilisation de véhicules plus anciens par rapport à l’achat de véhicules plus performants et qui n’entrave pas le renouvellement du parc.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard