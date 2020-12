Le gouvernement de Catalogne a signé la pétition du Circuit pour organiser la F1 en 2021

Le gouvernement est le plus grand propriétaire du réseau de Barcelone

Le gouvernement de la Generalitat de Catalunya a rendu public qu’il avait autorisé le renouvellement du Circuit de Barcelone-Catalunya avec Liberty Media pour la Formule 1 afin de visiter la ville en 2021.



Le GP d’Espagne était au calendrier de la Formule 1 pour la saison prochaine bien que, comme le Brésil, il apparaisse avec un astérisque car il était en attente de confirmation, ce qu’ils ont fait depuis Sao Paulo il y a quelques semaines.

Maintenant, le principal actionnaire du Circuit, le gouvernement de Catalogne, a rendu public son approbation de la piste de Montmeló afin qu’ils soient d’accord avec Stefano Domenicali sur la signature afin que le Gran Circo revienne à Barcelone en 2021, au moins.

L’objectif, selon le gouvernement catalan, est de “relancer l’économie et la réindustrialisation de la région”, pour laquelle ils ont donné le feu vert au nouveau président du Circuit, Ramon Tremosa, pour signer le renouvellement, l’objectif principal de l’ex-ministre et pour qui avait été ratifiée sur ce papier.

La question sera la durée du contrat et aussi la nomenclature de l’épreuve, puisqu’elle pourrait aller du GP d’Espagne au GP de Catalogne, comme on l’a vu cette année avec l’Eifel, la Styrie, l’Émilie-Romagne ou la Toscane, et comme cela se passera à partir de 2021 avec le GP de Sao Paulo. La clé est de savoir si c’est le gouvernement régional ou central qui met l’argent pour le canon, et dans le cas de Barcelone, ce serait le gouvernement régional.

