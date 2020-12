À partir du 1er janvier 2021, les voitures seront plus chères

On estime que cela affectera 70% des inscriptions

Le Congrès des députés a rejeté l’amendement qui visait à modifier les sections de la taxe d’immatriculation afin que l’entrée en vigueur définitive du WLTP n’entraîne pas une augmentation du prix d’une grande partie des véhicules neufs.



L’entrée en vigueur de WLTP, le nouveau protocole d’homologation de la consommation et des émissions, sera produit définitivement le 1er janvier 2021 en Espagne. Celui-ci, beaucoup plus réaliste que l’ancien NEDC, cela entraînera une augmentation des deux échelles. Les émissions sont essentielles, car taxe d’enregistrement il dépend directement d’eux et est appliqué par sections.

Compte tenu de cette augmentation, qui est calculée à 5% du prix final de chaque voiture neuve dans 70% des immatriculations, un avenant a été proposé au projet de la Budgets généraux de l’État pour 2021 qu’il avait l’intention de modifier la taxe d’enregistrement afin qu’il n’y ait pas d’impact fiscal dérivé de la WLTP. Eh bien, le Congrès des députés, avec les votes contre le PSOE, Podemos, ERC, Más País et Bildu, l’a renversé.

L’initiative a été présentée par le député PDeCAT Ferran Bel i Accensi, et il a proposé que les modèles qui émettent moins de 144 grammes de CO2 par kilomètre étaient exonérés du paiement de la taxe. Actuellement, cela ne se produit qu’avec les voitures qui émettent moins de 120 grammes. Il était également prévu de modifier les niveaux d’imposition. Par exemple, ils voulaient que 4,75% paient pour les véhicules qui émettent entre 144 et 192 grammes de CO2 par kilomètre, alors qu’actuellement cette fenêtre se situe entre 120 et 160 grammes. 9,75% deviendraient pour les voitures entre 192 et 240 grammes, alors qu’actuellement c’est pour celles entre 160 et 200. Le maximum, 14,75%, proviendrait de là.

“L’entrée en vigueur du règlement WLTP cela signifiera une augmentation de la valeur des émissions officielles puisque le chiffre est d’environ 20% plus élevé que l’actuel. Si cette modification de nature strictement technique n’est pas corrigée, en Espagne la taxe d’immatriculation serait immédiatement augmentée et, en plus, pour de nombreux modèles, cela signifierait perdre la réduction d’impôt actuelle », a déclaré l’amendement, soutenu par le PP, Vox, Ciudadanos, Junts par Catalunya, Coalición Canaria, Nueva Canarias, CUP, UPN, Foro Asturias et PRC, selon Europa Press.

