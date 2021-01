Le nouveau protocole rendra les voitures neuves plus chères en moyenne 5%

Une modification de la taxe d’enregistrement a été exclue

La ministre des Finances, María Jesús Montero, a promis la mise en œuvre de mesures encore à déterminer pour tenter d’amortir le coup produit par l’entrée en vigueur de la WLTP, qui a un impact négatif sur le prix de vente des voitures en la taxe d’enregistrement a été modifiée.



L’arrivée de WLTP, le nouveau protocole d’homologation plus réaliste pour consommation et émissions de véhicules, conduit à une augmentation prix moyen des voitures car la taxe d’enregistrement n’a pas changé. On estime que la facture des véhicules neufs augmentera de 5% en moyenne, ce qui signifiera qu’environ 100 000 unités seront abandonnées cette année.

Malgré le fait que le taxe d’enregistrement Cela ne va pas changer, le gouvernement a annoncé qu’il réfléchissait à des mesures pour atténuer au maximum l’impact du WLTP. María Jesús Montero, ministre des Finances, a assuré dans des déclarations recueillies par Europa Press que les décisions seraient prises sur la base des conversations en cours avec l’industrie automobile. Cependant, rappelez-vous qu’il a eu deux ans pour s’adapter à la nouvelle réalité.

Montero affirme que le gouvernement travaille pour que le WLTP ont le moins d’impact possible sur l’industrie, non sans rappeler aux acteurs concernés que la nouvelle réglementation doit être respectée puisqu’elle poursuit un “noble objectif”, qui n’est autre que les voitures les plus polluantes qui contribuent le plus d’argent aux caisses Etat.

Il convient de rappeler que les voitures exonérées de taxe d’enregistrement sont ceux qui émettent officiellement moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre. Avec l’entrée en vigueur de la WLTP, il existe de nombreux modèles qui commencent à payer cette taxe, puisque la section suivante envisage 4,75% pour ceux qui émettent entre 120 et 160 grammes, tandis que ceux qui font de même entre 160 et 200 grammes ils paient 9,75%. À partir de là, la taxe est toujours de 14,75%.

Montero a également fait référence à la hausse de la taxe sur le diesel. Le ministre a souligné que la seule chose qui est recherchée est que la taxation de ce carburant soit progressivement égale à celle de l’essence.

