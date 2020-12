Depuis 2014, Mercedes a toujours gagné à Abu Dhabi; cette année ça n’a pas été comme ça

En Allemagne, ils disent avoir utilisé la dernière course comme test pour 2021

Abu Dhabi était le territoire de Mercedes depuis 2014. Cependant, cette année, les hommes de Brackley n’ont pas gagné. De l’Allemagne, ils soulignent que l’équipe a couru avec une configuration axée sur les tests dans la journée de test après le dernier Grand Prix.



Ce n’est un secret pour personne que Mercedes a mis fin au développement de la voiture 2020 plus tôt dans la saison. Cela leur a permis de se concentrer sur les évolutions à long terme de la voiture.

Tout cela peut être la clé pour comprendre un possible sacrifice de la victoire à Abu Dhabi, dont ils parlent depuis l’Allemagne. Bien que l’équipe ait affirmé avoir déclassé les moteurs pour des raisons de sécurité, Motorsport-Total.com pense qu’ils testaient réellement pour 2021.

Deux jours après la course, les tests des jeunes pilotes ont eu lieu, où ils ont pris le volant des Mercedes Nyck de Vries et Stoffel Vandoorne. Lors de ces tests, il n’a été possible de rouler qu’avec les spécifications de la course d’Abu Dhabi. Cela explique peut-être pourquoi Mercedes a concouru avec des composants destinés aux essais et non à la course.

Parmi les changements qui ont été détectés figurent une modification de la suspension avant et des nouveautés dans le refroidissement, selon le site allemand Motorsport Total.

Toutes ces modifications se concentrent sur la voiture de l’année prochaine, une saison pour laquelle des changements minimes peuvent être apportés. La baisse des performances de Mercedes à Yas Marina coïncide donc avec ces tests pour 2021. Ni Valtteri Bottas ni Lewis Hamilton n’ont pu gagner. La victoire est revenue à Max Verstappen.

Ce n’est pas la première fois que l’équipe allemande fait quelque chose comme ça. En 2018 et 2019, ils ont également apporté des modifications à la voiture qui ont entraîné une augmentation du poids de la voiture. Cependant, ils ont dominé la course qui a eu lieu ces années-là par rapport à ce qui s’est passé cette saison.

