La saison de F1 commencera-t-elle à Melbourne? Des doutes surgissent quant à savoir si tel est le cas, en particulier après que les autorités australiennes ont décrété la séquestration temporaire de l’un des quartiers les plus importants de Sydney – qui touche quelque 250000 personnes – et le rebond du COVID-19 dans le pays.



Ce ne serait pas une surprise. Il y a peu de jours, Jean Todt, le président de la FIA, avait déjà exprimé ses doutes sur le fait que les calendriers n’auraient pas à être à nouveau modifiés, comme en 2020, notamment en première moitié de championnat. C’est alors que les experts épidémiologistes précisent précisément que ce sera après l’été que les effets des vaccins qui commencent à être administrés commenceront à se faire sentir.

Il faut rappeler que l’Australie est l’un des pays qui a mis le plus de zèle aux contrôles pour entrer dans le pays et a imposé des mesures strictes pour éviter l’entrée de personnes susceptibles de transmettre le redouté coronavirus. En fait, ils exigent une quarantaine de 14 jours pour quiconque souhaite entrer dans le pays.

Pour cette raison, il y a près de deux mois, SRO a décidé d’annuler les 12 Heures de Bathurst, le test qui devait ouvrir l’Intercontinental GT Challenge à la fin du mois de février. Gardez à l’esprit que pour SRO, il devrait être presque impossible de rester dans une «bulle» comme la F1.

Mais les raisons des promoteurs du GP d’Australie ne sont pas de ce type. La «biosphère» que prépare la F1 pourrait certainement avoir une ouverture de porte spéciale. Leur préoccupation est avant tout économique. Ils ne veulent pas vivre l’expérience de l’année dernière lorsque la F1 a décidé d’annuler la course, même si toutes les équipes et le personnel étaient déjà à Melbourne.

Rappelons-nous qu’en 2020 il y a eu une suspension tardive. Il a été convenu vendredi à l’aube lorsque les pilotes et les mécaniciens ont appris quand ils se sont levés pour se rendre sur le circuit et que les fans l’ont appris à leur arrivée, après des vérifications et des conférences de presse jeudi, bien que l’événement ait été suspendu. session. Tout pour un positif chez McLaren.

Les organisateurs ne veulent pas avoir à faire face aux frais de montage et de démontage du circuit – on se souvient qu’Albert Park est urbain et quasiment au centre de la ville et que le montage dure plus d’un mois – s’il n’y a pas de course. Et le gouvernement australien agit rapidement et avec force en imposant des restrictions dès que des taux d’alarme retentissent.

Certaines sources indiquent que les promoteurs australiens seraient plus à l’aise pour déplacer l’événement vers la fin de la saison

