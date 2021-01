La Principauté prévoit d’accueillir trois événements différents cette saison

La célébration des courses sur circuits urbains a été remise en question ces derniers jours

Les organisateurs du Grand Prix de Monaco ont démenti les récentes rumeurs faisant état de l’annulation de la course en 2021. La Formule 1 s’est également jointe pour la nier et s’est assurée qu’après la dernière révision du calendrier, il n’y aurait plus de changements.



Certains médias ont envisagé la possibilité que le Grand Prix de Monaco soit annulé comme cela s’est produit l’année dernière. De plus, cette saison, trois événements auront lieu dans le pays: les deux courses habituelles de Formule 1 et de Formule E ainsi qu’un Grand Prix historique qui ne pouvait pas non plus avoir lieu en 2020.

Sur les trois nominations, le GP historique aurait lieu le 23 avril, mais il y a une série de circonstances qui ont remis en question sa célébration. Comme il s’agit d’un circuit urbain temporaire, il doit être préparé longtemps à l’avance. Pour cette raison, certains médias ont souligné que les restrictions du covid-19 sur le territoire monégasque rendront la préparation difficile.

L’Automobile Club de Monaco – ACM – est sorti aujourd’hui pour démentir ces dernières rumeurs diffusées par les médias et les internautes. Ils veillent à ce que tous les événements que Monaco accueillera cette année soient joués.

Malgré les dernières rumeurs circulant sur certains sites et réseaux sociaux, le @ACM_Media peut confirmer que le #MonacoGP aura lieu du 20 au 23 mai 2021. L’ACM confirme également le #GrandPrixMonacoHistorique (23-25 ​​avril 2021) et le #MonacoEPrix (8 mai 2021). – Automobile Club MC (@ACM_Media) 18 janvier 2021

“Malgré les dernières rumeurs qui circulent sur certains sites et sur les réseaux sociaux, l’ACM peut confirmer que le Grand Prix de Monaco se tiendra du 20 au 23 mai 2021. L’ACM confirme également le Grand Prix Historique – 23-25 ​​avril – et Monaco ePrix – 8 mai – “, a confirmé l’ACM.

Mais la course monégasque n’est pas la dernière à être remise en cause. Le Grand Prix du Canada et le Grand Prix d’Azerbaïdjan ont également fait partie de cette rumeur, car tous deux nécessitent une préparation préalable considérable.

