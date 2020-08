Date publiée: 25 août 2020

La Formule 1 a confirmé quatre Grands Prix supplémentaires pour le calendrier 2020, dont le retour du GP de Turquie.

Cette saison devait initialement se dérouler sur un record de 22 rounds, bien que la pandémie mondiale ait signifié que cela est en suspens.

Mais nous aurons 17 courses cette année après que la Formule 1 ait renforcé le calendrier de 13.

Circuit du passé très apprécié des fans de Formule 1, Istanbul Park reviendra au calendrier pour la première fois depuis 2011 pour accueillir le Grand Prix de Turquie 2020 du 13 au 15 novembre.

Le circuit est encore soumis à homologation.

Deux semaines plus tard, un autre triple en-tête débutera avec le Grand Prix de Bahreïn, reporté du 27 au 29 novembre.

La Formule 1 restera sur le circuit international de Bahreïn pour disputer le Grand Prix de Sakhir du 4 au 6 décembre.

Et enfin, le circuit de Yas Marina accueillera le Grand Prix d’Abu Dhabi du 11 au 13 décembre.

Dans un communiqué, la F1 a ajouté que « un certain nombre de courses de la saison 2020 révisée seront ouvertes à un nombre limité de fans, y compris l’hospitalité, et nous travaillons avec chaque promoteur pour finaliser les détails. »

BREAKING: Le Grand Prix de Turquie est de retour! La F1 effectuera également deux voyages à Bahreïn, avant de se rendre à Abu Dhabi à la mi-décembre. # F1 pic.twitter.com/gmMjcWGiSg – Formule 1 (@ F1) 25 août 2020

S’adressant au site Web de la F1 à propos de l’annonce, le PDG du groupe de Formule 1 Chase Carey a déclaré: «Nous sommes fiers d’annoncer que la Turquie, Bahreïn et Abu Dhabi feront partie de notre saison 2020.

«Cette année a présenté à la Formule 1 et au monde un défi sans précédent et nous voulons rendre hommage à tout le monde à travers la Formule 1, la FIA, les équipes et nos partenaires qui ont rendu cela possible.

«Bien que nous soyons tous déçus de ne pas avoir été en mesure de revenir à certaines de nos courses prévues cette année, nous sommes convaincus que notre saison a bien commencé et continuera à offrir beaucoup d’excitation avec des courses traditionnelles et nouvelles qui divertiront tous nos fans. »

Le calendrier 2020 de la Formule 1 mis à jour est le suivant:

5 juillet Autriche

12 juillet Autriche

19 juillet Hongrie

2 août Grande-Bretagne

9 août Grande-Bretagne

16 août Espagne

30 août Belgique

6 septembre Monza, Italie

13 septembre Mugello, Italie

27 septembre Russie

11 octobre Nürburgring, Allemagne

25 octobre Portimao, Portugal

1 novembre Imola, Italie

15 novembre, Turquie * sous réserve d’homologation

29 novembre, Bahreïn

6 décembre, Bahreïn

13 décembre, Abu Dhabi

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.