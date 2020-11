Cette joint-venture construit et exploite un réseau de recharge rapide en Europe

Le réseau est basé sur la norme de charge européenne CCS

Le groupe Hyundai rejoint les constructeurs qui faisaient déjà partie d’Ionity, une joint-venture créée dans le but de construire et d’exploiter un réseau de bornes de recharge haute puissance pour voitures électriques.



Ionité, le principal réseau de recharge La voiture électrique haute puissance européenne a un nouveau membre. Il s’agit de Groupe Hyundai, qui comprend la marque du même nom et Kia. Avec cette décision, les Coréens veulent participer à l’expansion d’une infrastructure qui mettra progressivement fin aux réticences des clients à acheter un véhicule à batterie. Ce réseau de recharge utilise d’ailleurs 100% énergie renouvelable pour atteindre une mobilité neutre en termes d’émission de carbone

La Réseau d’ionité utilise la norme de charge européenne CCS, qui est l’acronyme de Combined Charging System. Le Groupe Hyundai rejoint ainsi les constructeurs fondateurs de ce projet, qui sont les Groupe BMW, le Groupe Volkswagen, Gué Oui Daimler.

«Pour Hyundai et Kia, l’expérience produit et client est étroitement liée à la commodité et aux avantages réels. En investissant dans Ionity, nous faisons désormais partie de l’un des réseaux d’infrastructure de charge les plus complets d’Europe. Nous nous engageons à fournir des solutions pour faciliter plus que jamais la transition vers l’écomobilité “, a déclaré Thomas Schemera, Vice-président exécutif et chef de la division des produits du groupe Hyundai Motor.

Le PDG d’Ionity, Michael Hajsech, a ajouté ce qui suit: «Avec l’intégration de Hyundai Motor Group, nous accueillons à bord un partenaire engagé avec une expérience internationale dans le domaine de la mobilité électrique. À partir d’aujourd’hui, nous poursuivrons conjointement l’objectif de sensibilisation du public à la la mobilité électrique et la promotion des innovations dans ce domaine, pour que voyager avec des véhicules électriques soit la nouvelle norme, en particulier pour les longs trajets ».

