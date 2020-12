Ils travaillent sur un plan pour obtenir 550 millions d’euros

Une idée est de vendre une participation minoritaire dans le pôle concurrence

McLaren travaille sur un plan de refinancement de 550 millions d’euros pour rembourser la dette de l’entreprise. Parmi les possibilités qu’ils envisagent, il y a la cession d’une participation minoritaire dans leur écurie de Formule 1. Ils vont également revoir leur division Applied Technologies.



Les finances de McLaren ont été encore plus affectées par le covid-19. L’entreprise a demandé un prêt de 160 millions d’euros à la Banque nationale de Bahreïn. Cependant, ils ont encore besoin de fonds supplémentaires pour rester à court terme en attendant que les ventes et les revenus de la concurrence reviennent à la normale. Ainsi, ceux de Woking travaillent sur un plan de refinancement de 550 millions d’euros, comme le rapporte le journal Financial Times.

L’objectif de ce dernier est de réduire la dette de McLaren autant que possible avant de refinancer les obligations dues en 2022. L’une des façons dont McLaren étudie pour lever des fonds est par l’intermédiaire d’une société d’acquisition à vocation spéciale, une société. «chèque en blanc» fantôme conçu pour être rendu public sans passer par le processus traditionnel.

Une autre option à évaluer est de vendre une participation minoritaire dans le pôle concurrence et de revoir les projets futurs du département Appliede Technologies.

«Nous devons restructurer l’ensemble de l’entreprise. Nous avons commencé cette année avec deux années très réussies dans l’industrie automobile, mais l’ensemble de l’entreprise n’avait pas les liquidités nécessaires pour survivre à ce type de crise», a déclaré Mike Flewitt, PDG de McLaren Automotive.

Ainsi, la société est en pourparlers avec différentes parties pour lever entre 330 et 550 millions d’euros d’actions au cours des prochains mois. En tant qu’acheteurs potentiels, ils étudient les individus, les groupes familiaux, les fonds souverains, le private equity et la société d’acquisition à vocation spéciale susmentionnée.

L’accord avec ce type d’entreprise, l’un des moyens les plus utilisés pour lever des fonds en 2019, ferait en sorte que McLaren rejoigne Aston Martin et Ferrari et devienne publique.

