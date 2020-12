Le Japon s’apprête à confirmer qu’il interdira la vente de voitures à moteur à essence et diesel en 2035, comme le Premier ministre Yoshihide Suga l’avait prévu il y a quelques mois, selon une grande partie des médias japonais.



La décision est essentielle pour atteindre l’objectif que s’est fixé le Japon, être un pays avec un bilan zéro émission en 2050. Mais il sera nécessaire de voir comment le plan est mis en œuvre car il n’y a pas de détails à ce sujet pour le moment, bien qu’il ait été dit que le L’entrée en vigueur de la norme sera progressive.

Actuellement, les véhicules à faibles émissions représentent 40% du marché, ce qui implique que le ministère de l’Industrie devrait encourager le changement d’une manière ou d’une autre.

La décision japonaise a une grande influence sur l’avenir de l’industrie automobile. Bien que ce soit le deuxième pays du G-7 à annoncer une mesure de ce type – le premier était le Royaume-Uni, qui interdira les voitures thermiques en 2030 et les hybrides en 2035 – il ne faut pas oublier que les marques japonaises sont des leaders mondiaux – la Grande-Bretagne ne l’est pas Il a ses propres marques de volume – mais Toyota, Nissan, Honda et Lexus – en plus des marques “ mineures ” telles que Mitsubishi, Suzuki, Subaru, etc. – ont un poids spécifique clé dans le secteur mondial.

Tout indique que le Japon suivra une voie similaire, sinon identique, à celle britannique, avec une interdiction initiale des véhicules thermiques et le maintien des hybrides pour une autre saison.

La Californie est également alignée sur ce mouvement et plusieurs pays de la Communauté européenne, avec la Norvège en tête et dont l’Allemagne, envisagent de franchir le pas et ne devraient pas tarder à annoncer leur décision.

Dans le cas de l’Espagne, le gouvernement a provisoirement fixé 2040 comme date de fin des ventes de thermiques neufs et 2050 comme date de l’interdiction de circulation des thermiques.

