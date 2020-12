Si vous êtes amateur de voitures, il est probable que le Père Noël ou les Trois Rois vous donnent quelque chose en rapport avec votre passe-temps. Livres, miniatures, expériences de conduite … ou un jouet Lego, quelque chose de très approprié en période de pandémie et bien meilleur que l’un des puzzles typiques.



Ces derniers mois, Lego a sorti une grande variété de kits de voiture à conduire. Plus simple ou plus sophistiqué selon la taille et le nombre de pièces. Et il a attiré l’attention à plusieurs reprises en proposant des recréations de modèles grandeur nature pouvant nécessiter plus de 450 000 pièces, comme ce fut le cas avec la McLaren Senna; Il a fallu près de 5 000 heures de travail: 2 000 pour la conception et environ 2 750 pour la construction.

Bien sûr, ce pari a sa justification commerciale et marketing. Mais il répond aussi à une passion, notamment celle de l’un des petits-fils du fondateur: Anders Kirk Johansen. Il garde en parfait état la Mercedes 380 S W126 que son grand-père – Godtfred Christiansen, fondateur de l’entreprise – a achetée à son époque. Une voiture qui lui servait non seulement de voyage mais aussi de «havre de méditation». Certains de ses cousins ​​gardent d’autres Mercedes du grand-père.

Anders Kirk garde non seulement cette voiture, mais il a une bonne collection de voitures classiques. Plutôt que de vous concentrer sur une époque ou une marque, recherchez surtout les voitures qui vous ont excité. Certains notables comme un ’34 Cadillac V16 ou un ’54 Chevy truck, très populaire en Amérique auprès des agriculteurs et il possède plusieurs fermes. Mais aussi plus actuel comme une Aston Martin DBS Volante. Il aime les voitures puissantes, avec un son personnel, à transmission manuelle, sans aide, de celles qui véhiculent le plaisir de conduire.

Le Lego McLaren Senna en pleine échelle

Mais cela est allé beaucoup plus loin. En 2013, il rachète une entreprise artisanale danoise spécialisée dans les motos et demande à Henrik Fisker, le concepteur automobile qui a fondé la marque automobile qui porte son nom, de concevoir un croiseur spectaculaire, le Vuking, avec un bicylindre en V de 100 chevaux.

Et plus tard, il a fondé MY Garage, un garage pour collectionneurs ou amateurs de voitures classiques et exclusives. Il leur assure la garde, l’entretien, la réparation et qu’ils sont prêts à être utilisés à tout moment. Il dit que l’idée est venue du garage familial, une installation où les membres de la famille stockaient leurs voitures afin qu’ils puissent les utiliser quand ils le voulaient.

C’est pourquoi si la grande veine que Lego exploite avec ses «kits» automobiles, elle ne répond pas seulement à des critères business: il y a quelque chose – beaucoup – de passion en elle.

