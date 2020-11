Le rendez-vous italien, toujours dans l’air, doit décider de tous les championnats

Au total, il y aura 16 spéciales et 241,37 kilomètres chronométrés

Un mois avant le début de l’événement, l’ACI a rendu public le parcours du Monza Rally – du 3 au 6 décembre – et a ouvert la période d’inscription pour l’événement qui doit clôturer le calendrier du World Rally, malgré qu’au moment où la région est confinée.



L’épreuve italienne doit décider des titres des pilotes – entre Elfyn Evans, Sébastien Ogier, Thierry Neuville et Ott Tänak, avec un avantage pour le premier et presque aucune possibilité pour le quatrième -, marque – les différences entre Hyundai et Toyota sont minimes -, WRC2, WRC3 et JWRC. Autrement dit, tout.

Les organisateurs espèrent que le confinement sera facilité. Et surtout que le fait qu’une grande partie se déroule dans le parc de Monza lui permet d’être isolé dans une bulle. Le paddock du circuit de Monza offre de l’espace et des infrastructures pour accueillir facilement toute la famille WRC, en maintenant des distances de sécurité entre les équipes.

Mais, contrairement au Monza Rally Show ou au Monza Rally, l’événement ne se limitera pas au circuit. Samedi, le test s’aventurera hors de Monza, avec trois étapes dans la plaine de Padana, avec trois spéciales à répéter, certaines connues des rallyes locaux, et qui sont les plus longues du test. C’est là qu’un problème peut se poser pour le contrôle des spectateurs. Et pour certaines spéciales du vendredi et dimanche, non seulement la piste de Monza mais aussi des pistes auxiliaires et une partie du parc seront utilisées.

Le shakedown aura lieu le jeudi 3 dans une section de quatre kilomètres de l’hippodrome et après le déjeuner, à 14 heures, la première spéciale, de seulement deux kilomètres, aura lieu sur la ligne droite principale à Monza.

Vendredi, deux sections différentes. Le matin avec une spéciale de 13,29 kilomètres à parcourir deux fois et après midi, deux spéciales, l’une de 16 kilomètres et l’autre de 10,33 kilomètres sur la piste du Grand Prix.

Samedi, l’étape à l’extérieur du Parc, avec trois espaces: Nembro-Selvino-Ambria de 26,39 kilomètres, la plus longue de l’épreuve; Gerosa-Brembilla, 11,31 kilomètres de long, pour finir avec S. Omobono-Costa Imagna-Bedulita, 22,13 kilomètres de long. Des tests qui seront répétés dans l’après-midi, et qui seront complétés par une seconde course à travers le «Grand Prix».

Dimanche, toujours sans quitter le Parc, les trois dernières étapes: ‘Grand Prix’, de 10,33 kilomètres, et une deuxième épreuve de 15,02 kilomètres, qui recevra deux passes, dont la dernière est considérée ” étage de puissance ».

Au total, 16 étapes pour 241,37 kilomètres d’étapes. Il faut dire que traditionnellement dans le rallye de Monza, il y avait des cônes pour “ activer ” le tracé, au moins dans les larges zones du circuit, et les renverser entraînait une pénalité de temps, mais ce ne sera pas le cas et nous devrons voir comment ils permettent le tracé et les chicanes pour ne pas les couper.

