Jusqu’à six modèles différents au choix

La Formule 1 lance un tirage au sort exclusif des équipements F1

Vous pouvez obtenir cinq billets doubles 2021, une casquette Sainz ou un casque Kimi

La Formule 1 a créé six modèles différents avec des touches sportives pour emballer nos cadeaux ce Noël et a organisé un tirage au sort afin que les fans puissent gagner des articles tels qu’une casquette Carlos Sainz, un étui Kimi Räikkönen ou cinq billets doubles pour 2021, entre autres objets.



La saison 2020 restera à jamais dans notre mémoire. Malgré le fait que les fans n’ont pas pu assister aux courses en raison du covid-19, ils ont pu profiter d’un grand championnat.

Pour compenser votre soutien en cette année difficile, la Formule 1 a créé six modèles différents de papier d’emballage pour emballer nos cadeaux de Noël. Parallèlement à cette idée d’emballage cadeau, ils lancent également une tombola avec des articles de merchandising que tous les fans aimeraient avoir.

“Quelle année! Les courses ont été annulées, mais beaucoup de caoutchouc a également brûlé. Nous avons vu des pilotes égaliser et battre des records et malgré le drame, la plupart des circuits ont raté un pilier très important, les fans. que cela ne vous a pas empêché de rugir plus fort que jamais », déclare la Formule 1 dans un communiqué.

“Pour lui, En guise de remerciement festif, nous avons créé du papier d’emballage Formule 1 que vous pouvez télécharger gratuitement. Bien sûr, ce n’est pas la seule chose, puisque votre papier cadeau pourrait déjà avoir un cadeau. Nous avons des cadeaux exclusifs pour fêter la fin de la saison, comme des billets pour 2021, et bien plus encore », soulignent-ils.

LES SIX DESIGNS DE PAPIER D’EMBALLAGE

Les prix les plus remarquables sont, sans aucun doute, cinq billets doubles qu’ils tirent au sort pour une course des 23 qui a priori aura lieu l’année prochaine. De plus, les fans pourront prendre un polo Alfa Romeo signé par Kimi Räikkönen ou un polo Renault signé par Daniel Ricciardo. Le polo ne sera pas le seul produit «Iceman» du lot, car il est également gagnable. un casque à l’échelle 1: 2, avec laquelle il a couru au cours de cette saison 2020.

Carlos Sainz et Esteban Ocon tirent également une casquette de leurs équipes respectives ont signé et Lando Norris et Sergio Pérez, une image signée. Dans le cas des Britanniques, c’est du GP britannique, et dans le cas du Mexicain, c’est du GP de Russie. Vous pouvez également trouver des articles de Lewis Hamilton et Kevin Magnussen.

Ils seront également tirés au sort jusqu’au 40 unités du jeu vidéo officiel F1 2020 et trois livres des archives historiques du Grand Cirque. En outre, ils offriront également trois affiches en édition limitée et 30 autres pour marquer le 70e anniversaire de la Formule 1.

Enfin, cinq bons de réduction de 55 euros seront également tirés au sort à dépenser dans la boutique officielle de Formule 1 avec 20 lunettes de soleil rouges. Les gagnants de chaque produit seront annoncés le même jour de Noël, le 25 décembre, à 9h00 CET.

PARTICIPEZ AUX SWEEPSTAKES ICI!

Il vous suffit de renseigner vos coordonnées et de choisir le design d’emballage cadeau avec lequel vous souhaitez emballer vos cadeaux avec ce Noël.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard