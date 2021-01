Renault courra à partir de cette année sous le nom d’Alpine. L’équipe fait partie de celles qui ont le plus progressé ces dernières années et se prépare à profiter des règles 2021 avec des signatures clés pour le projet et une forte restructuration. Nous rencontrons les patrons de Fernando Alonso: Cyril Abiteboul, Marcin Budkowski et Davide Brivio.



Cyril Abiteboul, Tête alpine:

Le dirigeant jusqu’alors de Renault deviendra le patron de la marque Alpine et en charge de la relance du constructeur automobile français. Luca de Meo, président du groupe Renault, souhaite que vous conduisiez la transition de Renault à Alpine. C’est pourquoi Cyril est contraint de déléguer l’équipe de F1 à deux personnes: Marcin Budkowski assume ses options et Davide Brivio, Budkowski.

Marcin Budkoswki, Chef d’équipe Alpine F1:

Le nom du Pôle, ancien coordinateur technique et sportif de la FIA, a retenti avec une grande insistance en 2018, lorsqu’il a rejoint Renault en tant que directeur exécutif sans avoir gardé la période marquée par les réglementations antérieures qui régissent les mouvements de personnel entre équipes et entre la Fédération et les équipes. Maintenant, après la promotion d’Abiteboul à des responsabilités plus élevées, il est également promu et dirigera l’équipe à partir de cette année.

Davide Brivio, PDG d’Alpine F1:

En l’absence de confirmation, l’Italien occupera ce poste et remplacera Jérôme Stoll, qui a annoncé qu’il quittait la présidence de Renault Sport Racing il y a seulement un mois. Brivio est issu du monde du MotoGP, ayant fait de Joan Mir et Suzuki champions. Luca de Meo, auteur de cette grande reconstitution, connaît bien Brivio depuis le paddock MotoGP avant d’être président du groupe Renault, alors qu’il était directeur marketing FIAT.

Tous les trois seront chargés de jeter les bases cette année, alors que la voiture 2022 commence à se préparer, et de construire un projet gagnant.

