La Formule 2 a définitivement retiré la voiture numéro 19 du championnat à la mémoire d’Anthoine Hubert, décédé dans un accident à Spa-Francorchamps l’année dernière.

Hubert a utilisé le numéro dans les 17 courses de F2 qu’il a commencées l’année dernière, qui comprenaient des victoires à Monaco et au Paul Ricard. Le numéro 19 n’a été attribué à aucun pilote cette saison.

Avant le retour de la F2 sur les lieux de son accident mortel, la F2 a confirmé les détails sur la façon dont la mémoire d’Hubert en sera honorée ainsi qu’en Formule 1 et en Formule 3 ce week-end.

Une minute de silence aura lieu avant le Grand Prix de Belgique de dimanche et la course de Formule 2 de samedi, événement au cours duquel Hubert a perdu la vie il y a 12 mois.

Un nouveau logo a été créé intégrant les initiales d’Hubert, le numéro 19 et le dessin de l’étoile utilisé sur son casque. Cela sera affiché sur toutes les voitures F1, F2 et F3 ce week-end, et apparaîtra sur les communications officielles de F2 et F3.

Hubert est décédé à la suite d’une chute dans le deuxième tour de la course vedette de l’année dernière. Sa voiture a été impliquée dans une collision avec celle de son rival Juan Manuel Correa, qui a subi de graves blessures à la jambe. Une enquête de la FIA a déterminé que l’accident avait plusieurs causes, notamment la perte de contrôle de leur voiture par les deux conducteurs après avoir heurté des débris d’un incident précédent. Les conducteurs et toutes les autres personnes impliquées dans l’incident ont été dégagés de toute responsabilité.

Parmi les changements apportés au circuit avant la course de cette année, il y a des modifications à une barrière au Raidillon, dans le quatrième virage, que la voiture d’Hubert a heurtée avant l’impact avec Correa. Un trottoir supplémentaire a été ajouté à Eau Rouge, virage deux, et tout le gazon artificiel a été retiré de la piste. La deuxième entrée de la voie des stands à la sortie de La Source, au premier virage, a également été prolongée.

