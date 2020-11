Winkelmann dirigera simultanément Bugatti et Lamborghini

Il relève Stefano Domenicali, président de la F1 à partir de 2021

Stephan Winkelmann sera le directeur exécutif de Lamborghini à partir du 1er décembre 2020, en remplacement d’un Stefano Domenicali qui deviendra le 1er janvier le nouveau président de la Formule 1. Winkelmann combinera ce poste avec le poste de directeur de Bugatti qui est présentée depuis 2017.



Ce sera la deuxième fois que Winkelmann dirige Lamborghini, après avoir été son PDG entre 2005 et 2016. Durant cette période, il a supervisé, parmi de nombreux autres projets, la genèse et le développement d’une Lamborghini Urus qui a multiplié le chiffre d’affaires de la marque depuis ses débuts commerciaux en 2018.

Ce mouvement intervient à un moment crucial pour l’avenir de Bugatti et Lamborghini, car on sait que le groupe Volkswagen doit prendre une décision sur le rôle qu’il devrait jouer dans un avenir où l’électrification et le contrôle des émissions seront de plus en plus importants.

Au cours des derniers mois, la rumeur avait couru que Volkswagen pourrait transférer la propriété de Bugatti à la compagnie d’électricité Rimac, bien que plus de détails sur l’opération n’aient pas encore émergé. Si les prévisions sont remplies, le géant allemand se prononcera avant la fin de l’année.

Stefano Domenicali était à la tête de Lamborghini depuis mars 2016, date à laquelle il a justement remplacé Stephan Winkelmann. Audi l’avait embauché fin 2014 après avoir quitté son poste de responsable de la Scuderia Ferrari en Formule 1.

Domenicali relèvera Chase Carey, un visage visible de Liberty Media depuis que le sport a changé de propriétaire en septembre 2016, dans la catégorie reine. Carey conservera un poste de président non exécutif, mais paiera vraisemblablement la première ligne de feu pour adopter un rôle plus symbolique .

L’ancien patron de Ferrari travaillera avec Ross Brawn, qui restera le meilleur manager sportif de la compétition, qui est au bord d’un changement réglementaire en 2022.

