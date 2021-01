Honda quittera la Formule 1 plus tard cette saison

Red Bull et AlphaTauri se retrouveront sans fournisseur et devront trouver une alternative d’ici 2022

Masashi Yamamoto, le patron de Honda en Formule 1, a regretté son départ de la catégorie reine et veut donner le maximum cette dernière année de la marque au Grand Cirque. Les Japonais ont assuré qu’ils entreraient dans la nouvelle saison avec beaucoup de force, après avoir travaillé sans relâche sur le nouveau moteur.



Le motoriste japonais Honda abandonnera la Formule 1 à la fin de la saison en route vers l’électrification. De la marque japonaise, ils ont regretté son départ, mais ils savent qu’ils ont encore un an pour donner le maximum possible.

“C’est vraiment dommage qu’à la fin de l’année, nous ne puissions pas continuer à nous tester en Formule 1. De toute façon, nous devons voir le côté positif. Nous pouvons aussi dire qu’il nous reste une autre année de défis; nous avons vu en 2020 à quel point ils sont partis. le niveau de nos rivaux », a déclaré Masashi Yamamoto dans des déclarations recueillies par le site japonais note.com.

Pour se préparer à ce qui sera sa dernière saison dans la catégorie reine, Yamamoto a assuré qu’ils avaient travaillé dur pour être des candidats fiables pour le championnat, et il est confiant dans les possibilités de Honda.

“Nous travaillons jour et nuit, sans repos, pour pouvoir battre nos rivaux cette année. Je crois à 100% en la force de Honda et je sais que Red Bull et AlphaTauri sont très ambitieux”, a déclaré le responsable de Honda en Formule 1. “Maintenant que la nouvelle année a commencé, notre programme est complètement terminé. En 2021, nous nous concentrons encore plus sur le succès et nous continuerons à nous remettre en question”, a-t-il ajouté pour conclure.

Red Bull et AlphaTauri utilisent le groupe motopropulseur de Honda aujourd’hui. En raison de l’annonce soudaine de leur départ à la mi-2020, ils ont dû se mettre au travail à la recherche d’alternatives. L’option préférée des Milton Keynes passerait par le gel des moteurs, un souhait qui semble plus proche que jamais de se concrétiser.

