Avec un prologue de 11 km dans la ville de Djeddah, la compétition de sport automobile la plus exigeante au monde, le Dakar, a commencé. L’Arabie saoudite l’organise pour la deuxième année consécutive au milieu de toutes les mesures de biosécurité.

La quarante-troisième édition aura la participation de 555 concurrents, répartis dans 321 véhicules (129 motos et quads, 124 voitures, 42 camions et 26 voitures classiques). Cette année, 144 participants feront leurs débuts et 83 sont des légendes (plus de 10 ans à Dakar).

Concernant les nationalités, il y a des représentants de 49 pays (y compris les passes décisives) et il y a 16 femmes en course (3 au Dakar Classic et un équipage 100% féminin).

La course comportera un total de 12 étapes, commençant et se terminant à Djeddah, couvrant une grande partie de la péninsule arabique avec un total de 7 646 km, dont 4 767 sont spéciales.

Demain, dimanche 3 janvier, aura lieu la première étape qui aura une longueur de 622 km (277 km de spéciale). Le seul jour de repos sera le samedi 9 janvier et la dernière étape le vendredi 15 janvier.

L’Amérique latine aura plusieurs pilotes, représentés par des pilotes et / ou copilotes d’Argentine, du Chili, du Brésil, de Colombie, de Bolivie, d’Uruguay, d’Équateur, du Pérou et du Mexique.