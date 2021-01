Les promoteurs du Rallye de Monte-Carlo auront recours à une chicane au point de la section 10, dans la commune de Réotier, à l’endroit même où l’an dernier Ott Tänak a subi un accident très dur et spectaculaire. L’étape est Saint-Clément / Freissinières, qui se déroule tôt le samedi à 8h18 CET.



Un lieu coïncidant avec un carrefour où la grande vitesse se mêle aux jeux de surélévation et aux changements de pente, facilement identifiable car la Mairie de Réotier l’a indiqué par un panneau indicatif, un panneau aux dimensions d’un feu de signalisation: “C’est là que le champion du monde Ott Tänak est sorti“.

La chicane vise à ralentir la vitesse des pilotes au les forçant à un freinage fort et il était installé déjà avant la reconnaissance pour que les pilotes puissent prendre bonne note de l’osbtaculo.

Là se produit une «compression» de la suspension – due aux berges et aux changements de pente – qui a poussé la Hyundai de l’Estonien à «brouter». C’était précisément l’un des problèmes qui existaient dans Eau Rouge, la célèbre courbe de Spa-Francorchamps, dont le tracé a été lissé et le creux a été modifié précisément pour éviter la butée de suspension et que la voiture pourrait toucher avec son ventre au sol. Même des chicanes artificielles ont également été utilisées ailleurs – vous vous souvenez de celle du GP d’Espagne à Barcelone faite avec des pneus?

Ce n’est évidemment pas la première fois que des chicanes sont installées sur une section. Mais elles semblaient réservées à certains cas caractéristiques, comme les superspéciaux urbains, la Grande-Bretagne ou les années d’or du RACC Rally, dans les étapes «mickey mouse» de la première étape, dessinées en parcs ou circuits permanents. Maintenant, il semble qu’ils prennent forme comme élément de sécurité.

En Finlande, sans aller plus loin, ils ont été installés à un moment donné pour éviter la vitesse élevée de certains tronçons et certains désagréments. Mais il semble qu’ils puissent être de plus en plus utilisés.

