Le gouvernement français a annoncé de nouvelles restrictions dues au covid-19 qui affectent gravement le rallye de Monte Carlo. Parmi eux, il faut faire avancer le couvre-feu dans certaines régions – parmi lesquelles les Alpes-Maritimes (Nice) et les Hautes-Alpes, les zones qui accueillent pratiquement toutes les étapes – à 18h00 CET, ce qui provoque un nouveau et grave problème au Rallye de Monte Carlo.



Monte Carlo a déjà annoncé un peu plus d’une semaine des modifications du tracé – annulation du «shakedown», avancement de la première étape et modifications de la troisième – précisément pour pouvoir respecter le couvre-feu de 20h00 CET. Mais l’avance de deux heures placerait la course au bord de l’annulation … puisque l’Automobile Club de Monaco ne veut pas penser à un report et cela pourrait avoir des répercussions sur le Monte-Carlo historique, prévu seulement quelques jours plus tard.

Ce serait un décor presque dramatique pour la Coupe du monde. Les promoteurs du championnat doivent “ s’en tenir ” à la suspension du Rallye de Suède et essayer de trouver une épreuve de remplacement en Finlande, peut-être dans le domaine du cercle polaire, mais pour le moment, il n’y a pas de réponse, malgré le fait que le temps presse.

De plus, il y a un certain incertitude sur le Rallye de Croatie, le troisième test du calendrier en raison du séisme subi par le pays il y a à peine quatre jours. Une sorte de tremblement de terre avec un épicentre à Petrinja, dont le plus important a atteint 6,4 sur l’échelle de Richter, a fait sept morts et des dégâts importants dans la région.

Bien que Petrinja se trouve au sud-est de Zagreb, à environ 400 kilomètres de Rijeka, la zone d’essai, les sismologues du pays s’attendent à une période d’activité sismique intense dans les semaines à venir. Cela peut affecter le test, soit parce qu’ils endommagent la zone de test, soit parce que les autorités ne peuvent pas fournir le test avec l’aide dont il a besoin.

Le promoteur de la Coupe du Monde devra prendre des décisions prochainement et trouver de nouveaux événements avec lesquels compléter le calendrier qui soient également compatibles avec ceux qui y sont inclus pour des raisons logistiques.

Rappelons que la FIA a déjà réglementé que au moins six tests sont nécessaires pour que le titre soit valide. Le calendrier 2021 n’était que de 12 tests et perdre les trois premiers d’affilée, sans pouvoir prévoir l’évolution de la pandémie est un problème.

