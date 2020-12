L’Automobile Club de Monaco a confirmé ce que nous avions annoncé mercredi dernier: l’annulation du shakedown, l’avance du calendrier de la première étape et l’annulation d’une spéciale samedi.



Ce sont des mesures prises en raison du couvre-feu qui sera en vigueur en France pendant les dates du rallye, du 21 au 24 janvier.

Au contraire, il n’a pas encore été confirmé que le rallye se déroulera «à huis clos» – s’il est possible de mettre des portes sur le terrain – comme on le craignait. Au contraire, dans son communiqué annonçant ces changements, l’ACM rappelle que «l’accès aux spéciaux et aux parcs de travail est gratuit».

Les deux spéciales devaient se tenir de nuit et se tiendront en début d’après-midi, avec une avance de deux heures et demie, afin que les participants arrivent à Gap et se retrouvent dans le parc de travail avant le couvre-feu.

L’étape de samedi subit un changement important. Le tronçon classique de Saint-Apollinaire-Embrun est supprimé, remplacé par un deuxième passage par La Bréole-Sélonnet, avec lequel le kilométrage total des tronçons ne perd que quatre kilomètres; mais les 15 tronçons n’atteindront pas 300 kilomètres, restant à 279,88.

Rappelons que la dernière étape a dû être totalement modifiée lorsque les tempêtes d’octobre dernier ont laissé des routes avec des dégâts qui ne seront pas réparés à temps.

L’ACM a également donné un petit aperçu de la liste des engagés – la liste complète avec 90 participants sera publiée le 11 janvier – pour le test. Les Ford officielles, deux WRC et un Rally2 qui peuvent être considérés comme tels, n’ont pas encore de pilotes désignés.

Pour le moment, deux Espagnols sur la liste restreinte annoncés, Dani Sordo et Miguel Díaz Aboitiz, qui auront une Skoda Fabia R5. Sordo aura toujours Carlos del Barrio à ses côtés; Bien qu’ils aient annoncé leur séparation, Sordo voulait le faire participer à une épreuve aussi compliquée que Monte Carlo.

