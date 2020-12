Au final, l’Automobile Club de Monaco a été contraint d’annoncer que le test se déroulerait sans la présence de fans, une possibilité que nous anticipons en milieu de mois.



Vendredi dernier, le Rallye de Monte-Carlo a annoncé que le test se déroulait malgré la situation posée par COVID-19, qui nécessitait un réajustement du parcours et des horaires, des changements qui se sont ajoutés à ceux déjà effectués mi-novembre, quand ils des averses et des tempêtes ont détruit certaines des routes prévues pour le test. Mais il a gardé les sections et les parcs de travail ouverts au public ou du moins il n’a pas annoncé d’éventuelles restrictions ou interdictions, à la surprise de beaucoup de gens qui pensaient que c’était sans appel.

Christian Tornatores, commissaire général de l’ACM, l’a annoncé à travers l’émission MonacoInfo sur la télévision monégasque. «En raison de la crise sanitaire et des décisions des autorités administratives françaises, nous devons exclure le public de l’ensemble du rallye et donc d’assister aux étapes. Cette interdiction inclut l’accès aux parcs de travail. Si les conditions ne changent pas beaucoup avant le 20 janvier, le test se déroulera «à huis clos» ».

Est-ce vrai? La vérité est que la situation en Europe évolue et pas précisément pour le mieux, avec l’aggravation du fait que dans les rallyes, il est presque impossible de créer une «bulle» à l’abri de la «contamination externe». Yesto est encore plus difficile à Monte Carlo, un test qui nécessite de déplacer son parc de travail de Gap à Monaco. Il ne serait pas surprenant qu’il y ait plus de changements ou de restrictions, voire une annulation de la course. Une décision qui devrait être prise au plus tard le 10 janvier, avant que les équipes ne commencent à déménager à Gap. Il ne faut pas oublier que l’essentiel des participants est composé d ‘«amateurs», qui dépendent de leurs propres sponsors ou de leur poche pour faire face au budget de l’événement.

