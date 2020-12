Rallye de Suède, la deuxième manche du WRC 2021 ne tient qu’à un fil

Le Championnat du monde des rallyes envisage une alternative pour la Finlande pendant l’hiver européen

Rallye de Suède, la deuxième manche du WRC 2021 ne tient qu’à un fil et les organisateurs doivent décider avant la fin du mois de réaliser le test ou de l’annuler.



Les sources du WRC ont déjà avancé à cet en-tête que la Coupe du monde ne perdra pas un test hivernal, avec beaucoup de neige. En cas d’annulation, l’Artic Rally, à Rovaiemi – oui, chez le Père Noël – serait surclassé au statut de Championnat du Monde avec une garantie de neige et de pistes glacées car il se trouve dans le cercle polaire arctique. A priori, la course finlandaise est prévue du 11 au 14 janvier avec neuf étapes et 225 kilomètres chronométrés, mais pour ne pas gêner Monte-Carlo, il vous faudra changer de dates … ou organiser rapidement un test dans la même zone. D’où la précipitation pour prendre une décision.

Le problème de la Suède n’est pas le manque de neige, un casse-tête courant pour les promoteurs ces dernières années – au point qu’en 2020 ils ont dû improviser un itinéraire alternatif la semaine dernière et réduire le kilométrage – et il en reste encore trop à ce jour. le test pour pouvoir faire une prévision. Et les promoteurs ont également effectué la majeure partie du test plus au nord.

Le problème s’appelle covid-19. À l’heure actuelle, il existe des restrictions importantes en Suède, car la pandémie augmente. Gunnar Nilsson, le directeur de course, a déclaré à cet égard que “même si les autorités accordaient les autorisations, nous ne pourrions pas nous permettre le financement de l’événement sans avoir de spectateurs. Ils paient pour assister aux étapes ou accéder aux parc de travail, assurant ainsi l’économie de l’essai ».

Monte Carlo est également au courant de l’évolution de la situation du covid-19 en France, où il y a des restrictions et des couvre-feux, et les événements sportifs avec public ne sont autorisés qu’à la mi-janvier.

