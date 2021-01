Le Monte Carlo a démarré hier, dimanche. Après de multiples incertitudes, l’Automobile Club de Monaco a finalement reçu les autorisations pertinentes pour le test et les pilotes inscrits au test ont commencé la reconnaissance des spéciales.



À partir de 8h00 CET aujourd’hui, vous pouvez reconnaître les sections les plus proches de Monaco, pour continuer demain mardi avec les sections de la deuxième étape, les plus proches de Gap. Les deux étapes de la première étape seront reconnues jeudi, pas en vain elles sont aux portes de Gap.

Quelques reconnaissances qui viennent avec une nouveauté importante parmi celles enregistrées: Nicolas Gilsoul ne s’assiéra pas à côté de Thierry Neuville. Le couple a rompu les liens après dix ans de course ensemble car le copilote n’a pas voulu renouveler le contrat avec Thierry. Chez Hyundai, et c’est une situation assez normale, le copilote n’a pas de contrat avec l’équipe mais avec le pilote; c’est lui qui paie son jeton. Neuville a appelé Martijn Wydaeghe, qui accompagnait auparavant Guillaume de Mevius, à Monte Carlo.

Les pilotes prient pour que les conditions restent stables. La présence de neige et de glace peut varier considérablement la fiabilité de vos notes. Il faut se rappeler que seuls deux laissez-passer sont autorisés par spéciale.

En effet, le test a été lancé hier dimanche, lorsque le Centre national Léo Ferré a ouvert de manière exceptionnelle pour que les membres de l’organisation et les commissaires passent leurs tests PCR correspondants. Plus de 500 tests ont été réalisés pour garantir la sécurité sanitaire la plus élevée possible au test.

Mais la semaine dernière a été en proie à des tests. Cette année, le Championnat du Monde des Rallyes change de fournisseur: les RC1, les voitures les plus puissantes, les officielles, doivent être équipées de pneus Pirelli, différents des Michelin utilisés ces années-là et les pilotes et les équipes ont dû s’adapter.

Le test débutera jeudi à la première heure du matin pour se terminer dimanche à midi. Les deux premiers jours se concentrent aux alentours de Gap, tandis que samedi il descend à Monaco pour disputer la dernière étape dans des sections proches de la Principauté.

