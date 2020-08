Date publiée: 28 août 2020

Lando Norris était satisfait du rythme d’entraînement de McLaren au Grand Prix de Belgique – mais s’inquiète de la compétitivité de Renault.

L’objectif le plus évident de McLaren cette saison est de conserver la quatrième place au classement du championnat du monde des constructeurs derrière Mercedes, Red Bull et l’équipe bien améliorée de Racing Point.

Dans un combat direct avec Ferrari à l’heure actuelle, la formation basée à Woking était beaucoup plus forte que les géants italiens vendredi à Spa-Francorchamps. Mais le souci pour eux est que Renault monte sur les rails s’ils peuvent organiser un week-end de course complet.

Renault a certainement eu ses moments ce trimestre et il y en a eu un autre pour Daniel Ricciardo en FP2 alors qu’il signait le deuxième temps le plus rapide avant de devoir se garer sur la ligne droite de Kemmel avec un problème hydraulique qui a été rapporté plus tard comme rien de grave.

Norris et son coéquipier Carlos Sainz étaient satisfaits de leur propre performance de vendredi, mais sont conscients de la force potentielle d’un rival Renault.

Spa et une voiture de F1 est tout simplement incroyable pic.twitter.com/qlipjlNhOm – Lando Norris (@LandoNorris) 28 août 2020

« C’était une bonne journée, probablement un meilleur départ qu’en Espagne la dernière fois », a déclaré Norris, qui a terminé respectivement P10 et P7 dans les deux séances.

«Je pense que nous sommes un peu plus près du sommet, par rapport à Mercedes, que nous ne le pensions. Notre rythme relatif par rapport à eux est plus proche que la normale. Mais ils vont probablement l’augmenter demain et avoir encore un long chemin à parcourir, très probablement.

«Renault a encore quatre dixièmes d’avance sur nous, donc ce n’est pas étonnant. Je pense que nous avons un peu de travail à faire mais la voiture se sent bien, elle se sent bien dans les longs et les courts trajets et je me sens en confiance. Jusqu’ici tout va bien. »

L’Anglais de 20 ans sait cependant qu’il reste encore beaucoup d’eau à couler sous le pont avant que les points ne soient émis dimanche.

«Je pense que la pluie jouera un peu un rôle demain et peut-être dimanche», a déclaré Norris. «Bien que nous ayons une bonne confiance, je pense que tout peut encore arriver. J’ai fait des erreurs aujourd’hui qui auraient pu me rapprocher beaucoup plus.

«Tout peut arriver ici. L’année dernière, je me suis qualifié P11 et au moment où je suis sorti du virage 1, j’étais P5. Je viserai à nouveau cela. «

Sainz était P8 et P9 et a ajouté: «Nous avons l’air correct, nous sommes satisfaits de nos performances aujourd’hui, c’est juste que le Racing Point et Renault semblent trop rapides pour le confort pour le moment.

« Nous étions dans le top 10 lors des deux sessions, donc nous ne pouvons pas trop nous plaindre. »

