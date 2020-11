Daniel Ricciardo a popularisé le “ shoey ” en Formule 1 il y a quelques années

Mercedes a remporté hier son septième titre constructeurs à Imola

Lewis Hamilton a été encouragé à célébrer sa victoire à Imola avec un «shoey». La Mercedes, qui a promis un jour qu’elle ne la testerait jamais, a fait hier un geste qui a fait le bonheur de la mère de Daniel Ricciardo.



Daniel Ricciardo a réalisé hier son deuxième podium de la saison et est monté sur la surface aux côtés de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, qui fêtaient le septième titre Mercedes.

Le pilote britannique n’a pas voulu rater l’occasion de faire le fameux «shoey», qui consiste à boire dans une chaussure. Dans des déclarations ultérieures, Hamilton a assuré que ce n’était pas du tout agréable, mais qu’au moins la mère de Ricciardo était heureuse qu’il accompagne son fils dans la célébration.

“Ça avait le goût de la gale du pied. Pas que j’aime le champagne en soi, mais c’était bien pire. Mais la bonne chose est que la mère de Daniel pense que j’ai été un bon garçon, donc je suis content de ça. De plus, Daniel a dit que j’avais refusé de le faire dans le passé, donc il y a une morale: ne dites jamais jamais », a déclaré Hamilton dans des déclarations sur le portail Web de GP Fans.

TEMPS SHOEY Un pour Danny et un pour Lewis @ RenaultF1Team # ImolaGP # F1 pic.twitter.com/2O2fShBhq6 – Formule 1 (@ F1) 1 novembre 2020

Mercedes a remporté hier son septième championnat des constructeurs consécutifs, un exploit qu’aucune autre équipe n’a réalisé auparavant dans l’histoire de la Formule 1. C’est pourquoi Hamilton a été emporté dans la célébration et a accepté sans problème de partager un «shoey» avec Ricciardo.

“C’était un bon moment … Je ne sais pas, je suis très fier de cette équipe et vous savez, vivre dans un moment où l’on voit une équipe aussi performante et en faire partie est assez incroyable”, a déclaré le pilote britannique.

Hamilton se dit très fier de faire partie de l’équipe et, après la course, a salué le travail accompli par tous les travailleurs qui sont dans les usines et qui ne sont pas suffisamment mis en valeur.

“C’est l’honneur de ma vie, de travailler pour cette équipe et pour tous les ouvriers des deux usines, Brixworth et Brackley. Ce sont en fait les héros oubliés qui n’apparaissent pas à la télévision tous les week-ends”, a avoué le pilote de Mercedes.

«Ce sont des gens qui travaillent dur chaque jour pendant des semaines, un nombre insensé d’heures, pour construire et innover, pour élever la barre afin que nous puissions venir ici et faire ce que nous avons fait aujourd’hui et cette année», a ajouté Hamilton. pour fermer.

