Nouvelle vidéo pour profiter de l’exposition sous un nouvel angle

Le son saisissant du V10 attire l’attention pendant le tour

Fernando Alonso a donné trois expositions le week-end du Grand Prix d’Abu Dhabi avec la Renault R25 avec laquelle il a remporté le Championnat du Monde en 2005. Depuis, ils n’ont cessé de partager des vidéos, mais celle que la Formule 1 a publiée hier est de le plus spécial: nouveau point de vue, caméra 360º!



Pour mettre la cerise sur le gâteau pour les expositions d’Alonso, une caméra 360º a été installée sur la Renault R25. Avec cela, l’un des tours que l’Asturien a effectués à Yas Marina a été enregistré et hier, la Formule 1 l’a partagé pour le plus grand plaisir des fans.

Dans les images, vous pouvez non seulement voir la sensation de vitesse à laquelle allait la Renault, mais aussi le rugissement de son moteur V10. C’est l’occasion idéale de faire pivoter la caméra à votre guise, de «diriger» la R25 et de profiter de tous les angles et même de voir de près comment Alonso actionne le volant de sa Renault.

Ces derniers jours, les expositions proposées par le futur cavalier alpin ont fait beaucoup parler. Bien que ce soit une simple exposition, l’Asturien a tout donné et a même battu le temps du tour le plus rapide de la course.

Le moteur V10 a reçu tous les éloges. Il y a beaucoup de fans qui aspirent au son des voitures de cette époque, mais ils ne sont pas les seuls. Certains pilotes sur la grille comme Lewis Hamilton ou Esteban Ocon partagent sa nostalgie du son du V10.

Mais Alonso n’a pas seulement fait l’actualité pour son exposition. Le pilote asturien a participé au test des jeunes pilotes avec l’équipe de France ce mardi à Yas Marina. Il a terminé à la première place, devant la Mercedes, un partant parfait pour lancer la pré-saison et s’enthousiasmer pour 2021.

