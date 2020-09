Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a averti Ferrari que le temps presse pour que Ferrari apporte des améliorations à son unité motrice.

Ferrari a été humiliée à Spa alors que son déficit de puissance devenait plus clair que jamais. Parfois, les équipes propulsées par Ferrari descendaient de 12 km / h le long des lignes droites de Kemmel, laissant l’utilisateur un canard assis. Avec six des huit moins bons qualifiés à Spa utilisant le groupe motopropulseur Ferrari, la visite de Monza ce week-end sera pour le moins un défi.

Le chronomètre tourne parce que cette année, nous ne pouvons certainement rien faire sur le moteur et je ne sais pas exactement où ils en sont pour l’année prochaine », a déclaré Steiner.

«Je sais qu’ils y travaillent parce que, comme vous pouvez l’imaginer, je pose cette question tous les jours, toutes les heures. Je n’ai pas de réponse définitive et il est également difficile d’être le porte-parole de quelque chose dont vous ne contrôlez pas.

«Je peux simplement relayer des messages. Ils y travaillent dur parce qu’ils savent que ça doit être mieux et je pense que c’est le seul moyen de le savoir [if it is better] c’est quand nous sortirons sur la piste l’année prochaine.

La réglementation sur les moteurs de cette année interdit les grandes mises à jour d’un bloc moteur dans le but d’économiser de l’argent aux clients. Cela a laissé Ferrari et ses clients dans une situation délicate et la Scuderia a dû faire des heures supplémentaires avant 2021.

«Ce ne sera pas fantastique, mais je pense que Monza sera certainement un grand défi. Nous le savons, nous y entrons en connaissance de cause et nous essayons simplement de faire de notre mieux tout le week-end pour tirer le meilleur parti de tout ce que nous avons, c’est ce que nous essayons de faire dans ces positions.

À propos de ses pilotes combattant l’équipe Ferrari d’usine à Spa, Guenther a ajouté qu’il ressentait une certaine satisfaction mais, à la fin de la journée, vous ne pouvez pas prendre trop de joie à vous battre avec une équipe dont vous savez déjà qu’elle traverse une période difficile. .